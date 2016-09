Uutinen

Kymen Sanomat: Neste Jacobs kasvaa Kotkassa vauhdilla — työntekijämäärä on tuplaantunut Neste Jacobs kulkee vastavirtaan. Viime vuodet eivät ole olleet suomalaiselle teollisuudelle hyviä, mutta teollisuudelle teknologia- ja suunnittelupalveluja myyvä yritys on kasvanut vauhdikkaasti Kotkassa, Suomessa sekä maailmalla. Muutamassa vuodessa Kotkan toimiston työntekijämäärä on tuplaantunut 65:een. — Lisäksi työllistämme kumppaniyrityksissä alueella parikymmentä henkeä, Neste Jacobsin Kaakkois-Suomen aluejohtaja Jarkko Koskela kertoo. Kauppakamarien tuoreessa tutkimuksessa Kymenlaakson yritysjohtajat kertoivat suurimmista vaikeuksista palkata osaavia työntekijöitä. Koskela ei kokemusta jaa. — Olemme yleisesti onnistuneet hyvin rekrytoinneissa. Jollain erityisaloilla on ollut vaikeuksia saada osaavaa väkeä. Haemme uutta väkeä kahta väylää. Tarvitsemme kokeneita suunnittelijoita, mutta haluamme myös vastavalmistuneita suoraan koulun penkiltä. Koskela uskoo, että Neste Jacobsin kasvun takana on pitkäjänteinen toimintatapa. — Emme hae kertavoittoja vaan pitkäjänteistä kumppanuutta asiakkaiden kanssa. Kotkan seudullakin Neste Jacobsilla on useita vuosisopimusasiakkaita. Olemme hakeneet kasvua maailmalta. Alallaan Suomen suurimmaksi kasvaneella Neste Jacobsilla on edelleen uskoa ja halua kasvuun. Lue aiheesta lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

