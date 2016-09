Uutinen

Kymen Sanomat: Kitaristi Paavo Pesonen vie juurimusiikin alkulähteille tänään Haminassa Haminan pääkirjastossa voi Valojen yössä tänään perjantaina tutustua vanhaan pohjoisamerikkalaiseen juurimusiikkiin. Kirjastossa esiintyvä kitaristi Paavo Pesonen perehdyttää kuulijansa musiikin saloihin kertomalla sen taustoista ja esittämällä sitä. — Juurimusiikki on laaja käsite, jonka sisältö vaihtelee hieman tulkintatavasta riippuen. Juurimusiikki on perinnemusiikkia, johon voidaan luokitella kuuluvaksi kaikki maailmanmusiikki. Luvassa on akustisilla kitaroilla ja resonaattorikitaralla perinteitä kunnioittaen soitettua vanhaa countrybluesia, hengellisen- ja kansanmusiikin pohjalta syntyneitä kappaleita sekä Appalakkien vuoristoalueen perinnemusiikkia. — Tilaisuudessa kuullaan siis kaikenlaista musiikkia mustien ja valkoisten sävelten sulatusuunista, kertoo Pesonen. Juurimusiikissa Pesosta kiehtoo sen monipuolisuus ja vapaus sekä musiikin avaama ikkuna maailmanhistoriaan. — Kirjastokeikalla musiikkiin yhdistyvät tarinat, joissa kerrotaan kappaleiden alkuperäisistä esittäjistä, kappaleiden syntyyn vaikuttaneista oloista ja tapahtumista sekä kytköksistä muuhun juurimusiikkiin. Olen rajannut oman esitykseni juuri jälkimmäisen tulkintatavan mukaisesti koostumaan toista maailmansotaa edeltäneestä pohjoisamerikkalaista kansanmusiikista. Perinnemusiikki on tyypillisesti kulkeutunut suullisena perintönä kansan keskuudessa. — Siihen on tarttunut runsaasti silloista ajan- ja maailmankuvaa. Vanhoihin kansanmusiikkikappaleisiin on tallennettu paljon tietoa muun muassa erilaisista luonnonkatastrofeista sekä yhteiskunnallisista mullistuksista. Juurimusiikissa Pesosen korvaa miellyttää sen aitous ja ajattomuus. — Toisin kuin esimerkiksi länsimaisen populaarimusiikin kohdalla, perinnemusiikkiin on harvemmin kohdistunut vahvoja kaupallisia intressejä. Juurimusiikki sai siis melko pitkään kehittyä vapaasti omassa rauhassaan, irrallaan markkinakoneiston hampaista. Juurimusiikin kohdalla keskiössä on musiikillinen sisältö. Kuuntelijat voivat esittää soittajalle kysymyksiä esimerkiksi esitetystä musiikista ja käytetyistä soittimista. Paavo Pesonen kertoo juurimusiikista Haminan pääkirjaston Kasper-salissa (Rautatienkatu 8, Hamina) perjantaina 16. syyskuuta kello 18—19.30. Lue koko uutinen:

