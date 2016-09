Uutinen

Kymen Sanomat: KTP-Basketilta rohkaiseva esitys Virossa — ”Otimme askeleita eteenpäin” KTP-Basket aloitti Viron-viikonloppunsa pelaamalla maan pääsarjan Tartu Rockia vastaan. Isäntäjoukkue Rock voitti pistein 81—76. — Hyvä fiilis jäi. Kivempi on voittaa, mutta tulos ei näissä otteluissa ole tärkeintä. Se on hienoa, että otimme askeleita eteenpäin tiistain Kouvot-ottelusta (60—94-tappio), KTP:n päävalmentaja Ray Ailus kertoi puhelimitse. — Vastus oli kova, mutta pelasimme silti voitosta viimeisille sekunneille asti. Erityisesti puolustuspelimme oli oikein hyvää, paljon aktiivisempaa kuin Kouvolassa. Hyökkäyspäässä saimme lisää jätkiä mukaan korintekoon. Pelaajakohtaista eteenpäinmenoa nähtiin varsinkin takamies Tre’ Bennettin otteissa. Nuori amerikkalainen oli vielä Kouvolassa vähän epävarma (2/1/4 syöttöä/4 riistoa). Rockia vastaan hän teki 17 pistettä ja antoi kuusi koriin johtanutta syöttöä. — Huomattava parannus häneltä, mutta kaikilla amerikkalaisilla on vielä koeaika, ja heidän otteitaan pitää tarkastella sillä silmällä, Ailus sanoi. Moneya Pratt (20/8/6 syöttöä) oli yhtä hyvä tai jopa parempi kuin Kouvolassa. Myös William Walkerin esitys tyydytti Ailusta. Sentteri Sherman Gay (4/1) sen sijaan oli pieni pettymys. — Hän sai ensimmäisellä puoliajalla neljä virhettä, eikä sen jälkeen pelannutkaan. Markus Molenius ja Manuel Barnes pelasivat hyvin ja saivat siitä palkinnoksi minuutteja. Ailus kehui erikseen myös 15 pistettä heittäneen Villematti Kopion. Lauantaina KTP:tä vastassa on Rakvere Tarvas. Lue koko uutinen:

