Kymen Sanomat: Haminassa tehdään terveystarkastuksia myös eläimille — lemmikkien ennaltaehkäisevä hoito on yleistynyt Perheen lemmikkiä ei enää kiikuteta eläinlääkärin vastaanotolle ainoastaan silloin, kun se on alkanut osoittaa sairastumisen merkkejä. Eläinklinikka Vainun Haminan Pappilansaarelle perustaneen eläinlääkäri Jenni Hyväkän mukaan eläinten terveystarkastukset ovat viime vuosina lisääntyneet. — Nykyisin on ennaltaehkäisevä hoito yleistynyt myös lemmikkieläimillä. Kissoille ja koirille tehdään terveystarkastuksia pentuiästä alkaen. Sairaus tai rokotus ei siis enää ole ainoa syy tulla vastaanotolle, Hyväkkä sanoo. Pääasiallinen asiakaskunta ovat Hyväkän mukaan kuitenkin vielä hoitoa tarvitsevat lemmikit. Sairauksien toteamisen lisäksi on klinikalla Hyväkän mukaan nykyaikana oltava valmius myös sen vaatimiin hoitotoimenpiteisiin. — Laboratoriolaitteisto mahdollistaa tulosten saamisen näytteistä viidessätoista minuutissa, kun näytteitä ei tarvitse lähettää muualle analysoitavaksi. Tämä voi olla hätätilanteissa iso juttu. Meillä on valmiudet myös pehmytkudosleikkauksiin erillisessä leikkaushuoneessa. Hyväkkä siirsi toiminnan Haminaan Kotkasta, jossa hänellä oli vastaanotto vuodesta 2004 kuluvan vuoden tammikuuhun. Haminaan Hyväkän toivat lähinnä perhesyyt. — Olin äitiys- ja perhevapaalla, jolloin kypsyi ajatus siirtymisestä Haminaan. Hamina oli luonnollinen valinta, koska perheemme myös asuu täällä ja olen Haminasta lähtöisin. Hän sanoo uskovansa Haminan seudulla asiakkaita riittävän, vaikka yksityisiä eläinlääkäreitä alueella toimii muitakin. — Meillä on jo nyt tiettyjä laajentumissuunnitelmia, muun muassa trimmauspalvelujen ja koirahieronnan suuntaan. Tiloissa on myös vastaanottohuone mahdolliselle toiselle eläinlääkärille. Lue koko uutinen:

