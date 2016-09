Uutinen

Kymen Sanomat: Haluatko pienentää sähkölaskua? Ota huomioon ainakin nämä vinkit Kodin sähkölaskua voi pienentää monenlaisin keinoin. Omien kulutustottumusten tarkkailulla ja muuttamisella voi saada aikaan suuria säästöjä. Sähkölämmitteisessä kodissa energiakulutusta voi vähentää jopa 30-40 prosenttia ilman suuria remontteja. Jo sähkölämmitysjärjestelmää ja huonelämpötiloja säätämällä lämmityskustannukset voivat pienentyä tehokkaasti Seuraavat vinkit sopivat niin kerrostaloon kuin omakotitaloonkin: Oikeat lamput valaisimiin Käytä energiansäästö-, loiste- ja LED-lamppuja. Vanhanmalliset halogeenilamput poistuvat markkinoilta tänä vuonna. Virta pois laitteista Televisiosta, tietokoneesta ja vastaavista laitteista kannattaa sulkea virta, kun niitä ei käytä. Valmiustilan kulutus voi olla 10 prosenttia koko kodin sähkönkulutuksesta. Huonelämmöksi 21 astetta Yhden asteen pudotus huonelämmössä vastaa noin viiden prosentin säästöä vuoden lämmityskustannuksista. Lämmitä ja tuuleta tehokkaasti Niin sanottua mukavuuslattialämmitystä kannattaa käyttää säästeliäästi. Nopea ja tehokas tuuletus ristivedolla säästää lämpöä. Älä lotraa vedellä Vuotuisesta lämpölaskusta jopa 30 prosenttia menee käyttöveden lämmitykseen. Sopiva veden kokonaiskulutus henkeä kohti on 120—140 litraa vuorokaudessa. Suosi energiatehokkaita laitteita Energiamerkki on EU:ssa pakollinen esimerkiksi uuneissa, pyykin- ja astianpesukoneissa että kylmäsäilytyslaitteissa. Energiatehokkuusluokat ovat A—G. Paras luokka on A++. Lue koko uutinen:

