Kymen Sanomat: Äidin eno oli merimies — ja siitä se suku sitten lähti Kotkaan tai Haminaan ei välttämättä kovin usein saavu kaukaisia vieraita Uudesta-Seelannista. Alice White ja Nathan Martens lapsineen saapuivat Kotkaan tapaamaan kaukaisia sukulaisiaan. — Oikeastaan tämä on viimeisiä paikkoja, joissa käymme. Olemme olleet matkalla kesäkuun loppupuolelta lähtien, Nathan kertoo. Uudesta-Seelannista lähdettyään perhe on kiertänyt jo Malesiassa, Englannissa, Skotlannissa, Pariisissa ja Amsterdamissa. Alice on englantilainen ja hänen isänsä asuu Englannissa, Nathanilla puolestaan on kansallisuus sekä Uudessa-Seelannissa että Hollannissa. Nathanilla on kuusi sukulaista Kotkassa ja Haminassa puolisot mukaan laskettuna. Nathanin kaukosukulaisuus Kotkan-Haminan seudulle juontaa juurensa Nathanin äidinäidinäitiin, jonka poika Robert oli merimies. Robert tuli Suomeen töihin Shellin öljytankkerille, tapasi kotkalaisen Anjan ja rakastui. Heidän jälkeläisensä Marko on Nathanin äidin serkku. Nathan on pitänyt yhteyttä pikkuserkkuihinsa sähköpostilla ja Facebookin kautta. — Viisi vuotta sitten sukulaiseni päättivät tulla vierailulle Uuteen-Seelantiin ja nyt me päätimme tulla tänne, Nathan kertoo. Lue koko uutinen:

