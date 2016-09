Uutinen

Kymen Sanomat: Titaanit tavoittelee pudotuspelejä — Aapo Lampinen halusi vielä pelata "oikeaa jääkiekkoa" Titaanit lähtee perjantaina käynnistyvään jääkiekon Suomi-sarjaan varsin kovalla tavoitteella. Tähtäin on 16 joukkueen sarjassa pudotuspeleissä, jonne selviytyy kahdeksan joukkuetta. — En näe mitään syytä, miksi emme voisi yltää pudotuspeleihin. Toisaalta yhtään peliä ei ole pelattu. Miksemme voisi vaikka voittaa koko sarjan, joukkueen kokenein pelaaja Aapo Lampinen täräyttää. Lampinen uskoo, että tunnollinen kesäharjoittelu kantaa hedelmää kauden kuluessa. — Fysiikka ja liikkuminen ovat ehdottomat vahvuutemme, Lampinen lupaa. Kauden kuluessa on luonnollisesti paljon parantamisen varaa. — Erikoistilannepelaamista emme ole harjoitelleetkaan, kun on keskitytty vielä muuhun. Viisikkoina pelaamista meidän pitää myös parantaa sarjan kuluessa. 30-vuotias Lampinen on yksi Titaanien nuoren joukkueen tärkeimmistä pelaajista. Sen takaa 330 runkosarjapelin kokemus sarjatasoa ylempänä Mestiksessä. — Halusin pelata vielä oikeaa jääkiekkoa. Se on yksinkertaisesti suurin syy jatkamiselleni, Lampinen sanoo sarja-avauksen kynnyksellä. — 2. divisioonassa riitti usein, että vain ilmaantui paikalle. Nyt on taas edessä ainoastaan kovia pelejä. Titaanit kohtaa sarja-avauksessaan perjantaina Mestikseen pyrkivän Ketterän Imatralla. Lauantaina Kotkaan saapuu Naantalin VG-62. Torstaina Titaanit tiedotti, että maalivahti Joel Luhtanen, 21, hakee peliaikaa 2. divisioonassa pelaavasta Lappeenrannan PEPOsta. Laina on kahden ottelun mittainen. Lainan syynä on Luhtasen armeija-ajan aiheuttama pitkä pelitauko, jonka aikana kadonnut pelituntuma pitää palauttaa. Luhtanen pelasi viime kaudella Iisalmen Peli-Karhuissa vain kaksi Suomi-sarjan ottelua. — Laina on jatkoa silmällä pitäen etu niin meille joukkueena kuin Joelille itselleenkin, Titaanien päävalmentaja Mika Piispanen sanoi. Lue lisää Titaaneista perjantain lehdestä tai vaikka heti Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta.

