Uutinen

Kymen Sanomat: Huuda itsellesi oma poliisiauto – ”Ei ole syöty sisällä donitseja” Poliisi huutokauppaa käytöstä poistettuja ajoneuvojaan Kouvolassa. Poliisi kertoo huutokaupasta muun muassa Facebook-sivuillaan. Kaupan on poliisin käytössä eri puolilla Suomea olleita poliisiautoja, moottoripyöriä sekä yksi moottorikelkka. Osalla autoista on ajettu yli puoli miljoonaa kilometriä, mutta osalla mittariin on kertynyt vain jonkin verran yli 100 000 kilometriä. Virallisten myyntipuheiden perään Facebook-sivuille on lisätty todellinen mainoslause, jonka luulisi kiinnostavan ostajia. ”Kaikki tarjokkaat ovat vasta äskettäin sisään ajettuja ja pintakaasulla höngittyjä rasseja. Niissä ei ole syöty sisällä donitseja eikä varsinkaan maksalaatikkoa. Ostakaa pois kuleksimasta”, sivuilla lukee. Myytävät ajoneuvot voi tarkastaa poliisin huutoluettelosta. Poliisi kehottaa mahdollisia huutajia myös tutustumaan huutokaupan ehtoihin. Poliisin huutokauppa pidetään tiistaina 27. syyskuuta kello 10 osoitteessa Savonsuontie 8. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/15/Huuda%20itsellesi%20oma%20poliisiauto%20%E2%80%93%20%E2%80%9DEi%20ole%20sy%C3%B6ty%20sis%C3%A4ll%C3%A4%20donitseja%E2%80%9D/2016521273074/4