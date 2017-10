Kolumni: Tapasin kaupunginjohtajaehdokkaat ja luulen, että Kotka ei uskalla valita Kallea

KOLUMNI

Tapasin tällä viikolla ensimmäisen kerran kolme miestä. Ari Korhosta, Kalle Larssonia ja Esa Sirviötä yhdistää kaksi asiaa: kaikki ovat kuntajohtajia ja kaikki ovat hakeneet Kotkan kaupunginjohtajan paikkaa. Yhteisiä asioita on varmasti muitakin, mutta kiinnostavampia ovat erot.

Raisiossa seinällä on kaupungin asemakaavakartta, Tammelassa maailman kartta.

Esa ottaa vastaan Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla leppoisasti: peremmälle, jutellaan. Kotka saa runsaasti kehuja. Historia, perinteet ja sijainti. Parannettavaa on imagossa. Mielikuva Kotkasta on sen ulkopuolella tunkkainen, Esan mielestä turhaan. Omassa työssä pitää olla kykyä tehdä nopeita ratkaisuja, mutta liian suuret luovuuden puuskat tasoitellaan ja tämä on Esan mielestä hyvä. Suhteet työyhteisöön ovat läheisiä.

Ari on kiireinen. Raision kaupungintalon neuvotteluhuoneessa on aamukahvit. Katsekontakti on tiivis, vastaukset pysyvät hallinnassa. Kotkan pitäisi luoda enemmän suhteita ja katsoa kauemmas kuin vain itseensä. Kiskot Helsinkiin pendelöintiä helpottamaan ja satamaan enemmän liikennettä. Entinen demarien puoluesihteeriys ja puoluejärjestelmän tuntemus on Arin mielestä etu. Kännykässä on parin nykyisen ministerin numero ja suora yhteys toimii.

Kalle on vauhdikkain. Yöllä kotiin työmatkalta, aamulla Helsinkiin, välillä kunnantalolle Tammelaan, iltatilaisuuteen Helsinkiin puhumaan modernista johtajuudesta. Hän on pohtinut paljon omaa johtajuuttaan ja kertoo pystyvänsä perustelemaan muutoksen tarpeen.

Raisiossa seinällä on kaupungin asemakaavakartta, Tammelassa maailman kartta. Kallella tuntuu riittävän uusia ideoita ja rohkeutta pyrkiä toteuttamaan niitä. Tammela on tälle miehelle liian pieni paikka. Saattaa olla Kotkakin. Ja jos ei liian pieni, niin ainakin liian jähmettynyt entisiin tapoihin. Vaaditaan rohkeutta valita Kalle.

Kirjoittaja on Kymen Sanomien yhteiskuntatoimittaja.