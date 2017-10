Kolumni: Työelämä muuttuu ja kehittyy

Kuva: Päivi Mutanen-Pirttilä

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan talouskasvu nousee tänä vuonna 2,9 prosenttiin ja ensi vuonnakin näkymät ovat varsin valoisat. Talouskasvumme ei ole yksityisen kulutuksen varassa, vaan se on laaja-alaista, eli monilta toimialoilta tulee myönteisiä viestejä. Ulkomaankauppa on vahvistumassa, tavaraviennin volyymi on kasvanut yli 12 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Eräs yleisimmistä ammateista Suomessa on kaupan kassa.

On kuitenkin totta, että syyskuun alussa julkistetussa pk-yritysbarometrissä vain noin puolet yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Mutta suunta myös pk-yrityksissä on ylöspäin.

Erityisen myönteistä on se, että työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat selvässä laskussa. Mutta muihin Pohjoismaihin verrattuna olemme kuitenkin takamatkalla, siksi työllisyyden vahvistamisen ja työmarkkinoiden toiminnan parantamisen sekä osaamiseen panostaminen on oltava Suomessa keskeisellä työlistalla. Kaikki liikkumavara, pienikin sellainen on kohdistettava valtion budjetin sisällä näiden talouskasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä vahvistavien toimien rahoittamiseen.

Talouden elpymisen myötä uusia työpaikkoja on syntynyt, mutta kohtaanto-ongelman takia avoimet työpaikat ja työnhakijat eivät kohtaa. Työelämän murros haastaa suomalaisen yhteiskunnan. Tämä työelämässä tapahtuva muutos johtaa joillakin aloilla työpaikkojen vähentymiseen. Joidenkin ammattialojen arvellaan jopa katoavan, mutta samanaikaisesti syntyy myös uutta työtä ja uusia kasvualoja.

Digitalisaatio osaltaan tuo tullessaan isoja muutoksia työelämään. Eräs yleisimmistä ammateista Suomessa on kaupan kassa. Julkisesti on arveltu, että ei olisi yllätys, jos itsepalvelukassat olisivat muutamassa vuodessa yhtä yleisiä kaupoissa kuin automaatit huoltoasemilla. Tänään mainitun kaltainen esimerkki tuntuu vielä kovin etäiseltä, mutta varmaa on se, että muutos ja kehitys työelämässä on jatkuvaa. On tosin myös arveltu, että esimerkiksi liikenteessä automaatio voi edetä hitaammin kuin on arveltu.

Kirjoittaja on oikeusministeri (kok.).