Viro uudistuu, Suomi säilyttää

PÄÄTOIMITTAJALTA

Mikä maa yltää seuraaviin saavutuksiin? Kilpailukykyisin verotus OECD-maista, paras digitaalisin kehityksen vauhti satunnaisesti valittujen kymmenen valtion joukossa, tehokkain julkisten palvelujen tuottaja kaikista EU-valtioista.

Virosta pitäisi hakea akvaviittien sijaan uudistamisen asennetta.

Virohan se on.

Miten Suomessa? Suomi tavoittelee ykkössijaa valtiona, joka yrittää uudistaa julkista hallintoaan, mutta kompuroi kerta toisensa jälkeen yrityksissään. Kompuroinnin syynä on poliitikkojen kyvyttömyys tehdä päätöksiä.

Pikakertaus nykyisestä ja edellisestä hallituskaudesta. Jyrki Kataisen ja Aleksander Stubbin pääministeröimät hallitukset ajoivat kuntaliitoksia. Toisena suurena puolueena kokoomusjohtoisissa hallituksissa oli SDP.

Mitä tapahtui? Ei juuri mitään. Kuntaliitosten perään huutelu alkoi vaimentua hallituskauden loppupuolella. Hallituksessa elinkeinoministerinä toimi Jan Vapaavuori (kok.).

Nykyinen Juha Sipilän (kesk.) hallitus on ottanut tavoitteekseen sote- ja maakuntauudistuksen. Sote-uudistus oli Kataisenkin hallituksen listoilla, laihoin tuloksin.

Miltä näyttävät sote- ja maakuntauudistus nyt, kun hallitus on istunut kaksi ja puoli vuotta? Sote kompuroi välillä perustuslain kynnykseen, välillä yleiseen epäselvyyteen. Kansalaisen kannalta olisi kohtuullista uudistaa sotea palvelut edellä. Nyt sitä ei tehdä, koska kunnat haluavat omistaa terveydenhuollon. Välillä vedotaan tase-syihin, välillä palvelujen pysyvyyteen.

Maakuntahallinnon rakentaminen näyttää saavan yllättävän nopeasti kovia kampittajia. Helsingin pormestarina nyt toimiva Jan Vapaavuori on vastustanut voimakkaasti maakuntauudistusta. Kokoomukselle tilanne on hankala – henkisesti puolue on Vapaavuoren linjoilla. Olisi kuitenkin outoa, jos hallinnon uudistuksia voimakkaasti ajava puolue pakittaisi sitouduttuaan maakuntauudistukseen hallitusohjelmassa.

Kamppailu vallasta taklaa kerta toisensa jälkeen yritykset uudistaa.

Viro on ollut suomalaisille viime vuosina oluen ja alkoholin lähde. On suunnattu etelään ostamaan suomalaista olutta, koska byrokratiaa pitää ylläpitää Suomessa korkealle verotuksella, myös alkoholin verottamisella.

Viro porskuttaa, kun suomalaiset tappelevat keskenään. Virossa palvelutkin pelaavat, koska hallinto on tehokas.

