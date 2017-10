Kolumni: Kohta syttyy sota

Sota, jos mikä, ei ole leikin asia. Suomi kuitenkin kehittää jatkuvasti sotilaallista yhteistyötään Ruotsin kanssa.

Se on surullista, että rauhaa on yhä turvattava aseilla.

Ruotsalaiset maavoimajoukot ovat harjoitelleet Pohjois-Suomessa, ja suomalaiset ovat taas päässeet treenaamaan Ruotsin Kvarnin asutuskeskustaisteluympäristöön. Viimeksi suomalaiset joukot olivat mukana Ruotsin kansallisen puolustuksen harjoituksessa Gotlannin saarella.

Suomen sodassa vuosina 1808—1809 me valloitimme Venäjän joukoissa tulevan isänmaamme Ruotsilta Venäjän alaisuuteen. Mitä siitä seuraisi, jos syventäisimme tänä päivänä sotilaallista yhteistyötämme Ruotsin sijasta Venäjän kanssa?

Tämän ei pitänyt olla leikin asia.

Nostoväkeen kuuluvana välttyisin rintamakomennukselta, jos Suomi ajautuisi nyt sotaan. Tuskin kelpaisin edes takalinjoille. Ehkä vastuullani olisi taskulamppu siltä varalta, että sähköt sattuisivat väestösuojasta katkeamaan.

Maailmassa on jatkuvasti käynnissä useita kymmeniä suurempia ja pienempiä aseellisia konflikteja. Aiemmin television uutiskuvista nähdyt sotavälähdykset vaikuttivat kovin kaukaisilta: eihän meillä voi enää tuollaista tapahtua. Tänä päivänä sota on tullut yhä lähemmäksi. Uhkakuvia on vilahdellut omassa ilmatilassamme, ja terrori-iskut ovat yksi nykyajan sodan muodoista.

Suomen 100-vuotisjuhlavuotena muistellaan monin eri tavoin talvi- ja jatkosotaa. Sotaveteraanimme ansaitsevat kaiken kunnioituksen. Suomi on säilynyt itsenäisenä ja on ollut suurimmalle osalle meistä hyvä maa asua ja elää.

Sotilasyhteistyö Ruotsin kanssa tuskin tekee meistä pelotetta kenellekään. Maailma on kuitenkin muuttunut sellaiseksi, että kaikkien, jopa Ruotsin, on syytä valmistautua puolustamaan itseään.

Isäni oli sotaveteraani. Hän ei eläessään käynyt Ruotsissa.

VILLE VANHALA

Kirjoittaja on pyhtääläinen vapaa toimittaja.