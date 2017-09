Kolumni: Mustavalkoinen Islam

Maailman uskontojen välinen dialogi on toistaiseksi epäonnistunut. Onko terrorismilla mitään tekemistä sen kanssa? Ekumenia on ymmärretty liian kapeasti. Islamin ja kristinuskon välinen keskustelu on yhä alkutekijöissään. Mystinen teologia voisi toimia ohituskaistana itse aiheeseen. Terroristien nimittäminen erilaisin tavoin ei ole vaikuttanut parantavasti asioihin. Alkusanoja tai syitä etsitään...

Ideaalina pelastus tulee yhteisesti, ei yhdelle uskonnolle vaan kaikille.

Sheikki Bayyat puhui hiljaisista äänistä vastalauseena koville äänille, toivoen journalismin kautta esitettyjen apologioiden auttavan dialogissa. Jungilaisittain Kaaban musta kivi on Itsen arkkityyppi siinä missä Kristus Jeesuskin. Se oli alun perin valkoinen kivi, mutta ihmisten synnit mustasivat sen. Wolframin ritariromaanissa muslimi Feirefis on Parzivalin mustavalkoinen velipuoli, jonka kanssa Parzival saapuu lopulta Graalin linnaan. Ideaalina pelastus tulee yhteisesti, ei yhdelle uskonnolle vaan kaikille. Tämä runollinen kuva on keskiajalta.

Pelko ja rakkaus ovat helposti harhaanjohtavia sanoja. Vaikka ihminen kokee pelkoa monella tavalla ja jopa ”Jumalan pelko” on muodostunut alkuperäisen, pyhän merkityksensä irvikuvaksi (on pelkoa ja ”pelkoa”, eikä niillä ole paljoakaan yhteistä), kyse on yhä ikivanhasta ongelmasta: valitseeko ihminen pohjimmiltaan rakkauden vai pelon? Muttei rakkaudesta puhuminen edelleenkään mitään auta. Lähinnä se latistaa koko aiheen, sen voiman vaikuttaa ihmiseen. Tämä on yhtä lailla kammottava paradoksi, jota ei voi ylittää kuin luottamalla...

Ja kultainen leikkaus / keskitiekin on henkisessä mielessä omakohtaisesti määriteltävä aina uudestaan. Sitä ei voida mitata kuten arkkitehtuurissa ja geometriassa. Se voi olla miltei keskellä tai lähellä toista äärilaitaa, mikäli tilanne vaatii. Se on vastakohta harmaalle keskinkertaisuudelle.

Antti Filppu

Kirjoittaja on kulttuuriantropologi ja steinerpedagogi.