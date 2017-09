Negatiivisuus myy paremmin

KOLUMNI

Kuva: Kimmo Seppälä

Tietoa on näinä aikoina käytettävissä enemmän kuin koskaan, tämän väitän tosin ihan mutulla heitettynä. On lehdet, televisiot, radio, internet ja sosiaalinen media, ja hakevatpa jotkut tietoa ihan kirjallisuudestakin. Silti oikean ja väärän tiedon sekoittaminen on yleistä.

Jos tieto ei ole omaa näkemystä tukeva, se on epäluotettavaa.

Kriittisyys saatua tietoa kohtaan on paikallaan, kuten vaikka tätä kirjoitusta kohtaan.

Silti. Olen ministerin tehtävässä törmännyt useammankin kerran siihen, että vaikka tietoa olisi jaettu ja kerrottu sen lähde, niin silti tieto ei tavoita kohdetta. Tietoa etsitään monesta eri lähteestä.

Usein luetaan vain pelkkä otsikko ja ehkä jopa ingressi eli alkukappale. Siihen se sitten saattaa jäädä. Tällä tavoin saadulla tiedolla muodostetaan oma näkemys ja oma totuus asiasta. Ja varsin usein oma ennakkoasenne on se, jolle haetaan vahvistusta itselle sopivasta lähteestä. Jos tieto ei ole omaa näkemystä tukeva, se on epäluotettavaa.

Olen itse pyrkinyt auttamaan ihmisiä oikean tiedon lähteelle. Kertomalla mistä löytää esimerkiksi hallituksen esityksen. Olen havainnut valitettavasti sen, että sekään ei aina auta. Esimerkkinä kuulee vaikka, että lehdessä luki ”hallituksen kiusaavan työttömiä”. Sillä ei ole niinkään väliä, onko asiasta kerrottu kaikki seikat, vaan vain sillä, mikä voi olla negatiivista. Koska negatiivisuus tuntuu ”myyvän” paremmin. Ei olekaan ihme, että palaute tällaisen uutisen jälkeen, sähköpostiin ja muilla tavoin, on kiukkuista.

Voi olla jopa niinkin, että sama lehti, joka kirjoittaa hallituksen kepittävän työttömiä, vaatii seuraavalla viikolla hallitukselta rohkeampia esityksiä, tai kritisoi rohkeuden puutteesta, kun jokin esitykseksi tulkittu on muka vedetty pois. Esitys on esitys vasta, kun se on virallisesti esitetty. Idea, ajatus tai luonnos ei ole vielä sitä.

Kirjoittaja on työministeri (sin.).