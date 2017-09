Kolumni: Museoviraston suojelemat

Kolumni

Olen kuvannut yli vuoden ajan muuttuvaa Karhulan Viirinkalliota ja Hovin aluetta murhemielin. Tänään lenkkipolkuni varrella olevan Hovin vanhan navetan ikkunaruutuja oltiin vaihtamassa uusiin, jotta nuorisolle riittäisi kivityskohteita. Rakennuksen katto on ollut seula kuulemma vähintään kymmenen vuotta, mutta ruudut pitää vaihtaa.

Sairaalanmäen jäljellä oleva rakennus on moukaroitu alennustilaansa. Yläkerran ikkunaan on verhoksi ripustettu hakaristin koristama lakana, auki revittyyn ulko-oveen on taiteiltu risti-ja-veri-symboliikkaa unohtamatta Suomi Ensin kannanottoja ja kirkkoveneitä.

Kaunis pylvästalo on menettänyt ahkerien ahertajien käsissä sekä pylväänsä että kuistinsa. Umpeen naulattu ovi mureni uudelleen ja uudelleen, kunnes oven eteen nosturoitiin kivenjärkäle. Pian seinään, oven viereen, oli nikkaroitu uusi sisäänkäynti. Ammottava aukko laajenee viikoittain.

Funkkistalo ”Shanghai” on valjastettu kaupunkisotaharjoituksille ja vakiotuhoajille tallatusta polusta päätellen. Oven eteen vieritetty kivi on siirretty sivuun kuin Jeesuksen haudalta ikään.

Kuin kruununa vanhan arvorakentamisen tuhoamiselle poltettiin hienoista hienoin Kalliopytinki muutama vuosi sitten. Luulisi, että asian ratkomisen tiimoilta olisi aika ajoin näkynyt uutisia edes siitä, saatiinko tuhopolttaja kiinni.

Rakennukset on päästetty rikollisen huonoon kuntoon, jotta ne voitaisiin purkaa liian huonokuntoisina. Ainutlaatuiset paanutalot edustavat kaupungin halveksituinta vuokratalokantaa, ja nekin rapistuvat sisältä päin.

Suomen muissa kaupungeissa tuollaiset pytingit olisi valjastettu ison rahan omistusasunnoiksi, koska ne edustavat himoittua puutalohistoriaa. Mietitään Puu-Käpylää, Porvoota tai Loviisaa. Mutta kun ei se Kotkassa käy.

Museovirasto on nimennyt asuinalueeni yhdeksi maamme merkittävimmistä 1800-luvun lopun työväestön asuinalueista. Häpeävätkö kotkalaiset niin paljon omaa työläistaustaansa, että antavat tällaisen sammon luhistua outletin alttarilla. Jos itsekunnioitus puuttuu, on sitä turha itkeä muiltakaan.

Kirjoittaja on prolainen luottamusmies