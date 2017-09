Kolumni: Oppia ikä kaikki

Useille syksy tarkoittaa koulun aloittamista, tai sinne paluuta. Niin minullekin, sillä uudelle koulun penkille on tullut siirryttyä myös tänä syksynä.

Tänä syksynä on tullut opittua, että 1+1 ei aina olekaan 2.

Nyt muutaman viikon jälkeen voin ensivaikutelman perusteella todeta, että ainakin tähän mennessä omalta osaltani koulun alku on ollut ehkä mielenkiintoisempi ja motivoivampi kuin koskaan ennen. Harvemmin on tullut oltua sellaisessa koulussa, jossa ne ennalta vähän arveluttaneet opiskelun aihe-alueetkin ovat onnistuneet yllättämään positiivisesti ja niistä on oivaltanut uusia pointteja.

Oppiminen on tuntunut kuitenkin vaativan yllättävän paljon aivotyötä ja keskittymiskykyä, sekä aikaa. Alkusyksyn opiskelutahti on ollut sen verran nopeaa, että välillä on tuntunut että kaikkea informaatiota ei ehdi kunnolla sisäistää, kun jo siirrytään seuraavaan aiheeseen. Asioiden prosessointi aivoissa jää kesken, jos sille ei ota aikaansa.

Nyt toki onkin puhe vähän monimutkaisemmista aiheista kuin vaikkapa jostain peruskoulun ”1+1 on 2”. Mutta onhan sekin sen ikäiselle vaativaa aivotyötä ja oppimista, joten eipä sitä oikein voi verratakaan.

Tänä syksynä on tullut opittua, että ”1+1 ei aina olekaan 2” ja muistaakseni lause jatkui kutakuinkin näin, että ”se on aina tilanne- ja tulkintakohtaista”. Tähän täytynee selvennykseksi vielä todeta, että tässä ei nyt siis enää olekaan kyse matematiikasta.

Mutta olen ehtinyt myös huomata, ettei uutta oppiakseen mitenkään välttämättä edes tarvitse mennä kouluun. Kuten sanonta kuuluu: ”Oppia ikä kaikki.” Kaiken ikäisenä oppii, mutta kaikkea kaikesta ei kuitenkaan koskaan, aina löytyy uutta. Ja noin yleisesti ottaen, eihän oppimisessa olekaan kyse minkään niin sanotun maalin saavuttamisesta, vaan siitä oppimisesta itsestään. Ja eikös sitä niin sanota, että tärkeämpää on matka kuin päämäärä?

Terhi Skippari

Kirjoittaja opiskelee Kymenlaakson opistossa.