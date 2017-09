Kolumni: Kesäravintola herää eloon

Melkein tasan puolitoista vuotta sitten kirjoitin kolumnissani, että Pikku-Vuohisaaressa sijaitseva Haminan Pursiseuran pursipaviljongin kesäravintola nousee vielä. Tuolloin tosin oli varmistunut, että Haminan kaunein ravintolakiinteistö olisi vielä ainakin yhden kesän ilman ravintolatoimintaa. No, jatkoa tyhjäkäynnille tuli vielä tänä kesänäkin, mutta nyt tilanne on toinen.

Merikaupunki Haminaan kuuluu merellinen ravintola.

Kuluneella viikolla julkistettiin tieto, että ravintoloitsija ensi kesäksi on löytynyt ja vuokrasopimus allekirjoitettu.

On hienoa, että HPS on pitänyt kiinteistön kunnossa ja ehostanut Pikku-Vuohisaarta monin tavoin. Neljän kauden hiljaiselon jälkeen uuden yrittäjän on hyvä päästä aloittamaan toiminta mahdollisimman kivuttomasti. Markkinoinnissa riittää yllin kyllin tehtävää, joten turhia huolia kiinteistöstä tai sen varustuksesta ei yrittäjä varmasti kaipaa.

Toivoa sopii, että ravintola löytää asiakkaansa ja asiakkaat sen, jotta ensi kesän jälkeen uusi ravintoloitsija haluaa käyttää vuokrasopimukseen sisältyvän option seuraavasta kaudesta.

Joku voi kummastella, miksi hehkutan yhtä ravintolaa, kun muitakin alan yrittäjiä Haminassa on. Kannattaa huomioida, etten suinkaan hehkuta kyseistä yrittäjää, vaan sitä, että pursipaviljonki avautuu jälleen kaikelle kansalle ja antaa oman panoksensa Haminan matkailun vetovoimalle. Merikaupunki Haminaan kuuluu merellinen ravintola.

Kotkan Pursiseuralle uhkasi tulla sama ongelma kuin Haminan Pursiseuralle. Seuran omistama Meriniemi oli viime vuoden kesän ilman ravintoloitsijaa eikä hyvältä näyttänyt vielä alkukesästä tänäkään vuonna. Ravintoloitsija kuitenkin löytyi ja historiallinen kiinteistö Sapokassa sai ovensa jälleen auki.

Iloitsen tuosta asiasta samasta syystä kuin pursipaviljongista. Olisi ollut hienon kiinteistön tuhlausta, jos se olisi jäänyt tyhjäksi.

Antti-Jussi Larvio

Kirjoittaja on Kymen Sanomien Haminan toimituksen toimittaja.