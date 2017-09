Kolumni: Mielenterveyskin vaatii resursseja

Vajaa vuosi sitten kolme naista ammuttiin kadulle Imatralla. Tapaus kosketti läheltä, sillä surmatut toimittajat olivat puolituttuja saman konsernin kollegoja. Käräjäoikeudessa ampuja todettiin mieleltään sairaaksi ja hänet passitettiin pakkohoitoon. Sen pituinen se.

Missä ovat kansanedustajat ja muut poliitikot?

Muutama viikko sitten Turussa turvapaikanhakija puukotti kuoliaaksi kaksi satunnaista ohikulkijaa ja haavoitti useita. Myrsky ei ole laantunut vieläkään. Valtiotasolla rustataan lakeja uusiksi. Pääministeri lupasi ensi vuoden budjettiin 110 miljoonaa euroa lisää rahaa, jolla yritetään parantaa sisäistä ja ulkoista turvallisuutta.

Okei, myönnetään, että Turun tapaus oli ehkä maan ensimmäinen terrorismirikos, mutta todennäköisesti puukottajalla oli myös mieli järkkynyt.

Kuolleiden omaisten kannalta on ihan sama, oliko surmaaja terroristi vai mielenterveyspotilas. Läheinen on poissa. En missään tapauksessa halua laittaa uhreja paremmuusjärjestykseen, mutta sisäisen turvallisuuden lisäämiseksi osa lisärahoista pitää mielestäni suunnata psykiatriseen hoitoon. En myöskään halua lietsoa pelkoa, sillä psykiatrinen sairaus on yksi tauti toisten joukossa.

Olen viime viikkoina ihmetellyt, miksi mieleltään sairaat jäävät niin usein ilman apua. Imatran tapauksen jälkeen puhuttiin hiukan psykiatrisen hoidon puutteista, mutta siihen se jäi.

Miksi kukaan ei ole vaatinut lisää resursseja mielenterveyspotilaiden hoitoon? Tarvitaan lisää henkilökuntaa kaikilla rintamilla ja kaikille alueille. Tosin en tiedä, onko pätevää henkilöstöä tarpeeksi saatavilla. Jos ei ole, ala on tehtävä vetovoimaiseksi vaikka palkkoja korottamalla.

Minulla on sellainen käsitys, että erityisesti mielenterveysongelmien alkuvaiheessa hoitoon pääsy on todella hankalaa. Usein, tai ainakin joskus ehtii tapahtua hirveitä ennen kuin apu löytyy.

Imatran uhrien omaiset tekevät käytännön työtä mielenterveyden hyväksi Valon Vuoksi -yhdistyksen kautta. He toivovat, että voisivat tuellaan estää uusia murhenäytelmiä. Loistava asenne ja teko!

Missä ovat kansanedustajat ja muut poliitikot? Missä mielenosoitukset ja barrikadit?

Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän toimittaja.