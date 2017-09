Kolumni: Kiusa se on isokin kiusa

KOLUMNI

Valitse alkuperäinen, älä kopiota, valtava juliste ilmoittaa Tallinnan vilkkaimpiin kuuluvan risteyksen kupeessa. Siinä ei kaupata pesu- eikä polttoainetta. Julisteesta ohikulkijoita katsoo virolaisen politiikan entinen raskassarjalainen Edgar Savisaar.

Aika paljon on siis miehessä entistä.

Kuntavaalit ovat selvästikin ovella.

Kuukauden kuluttua pidettävien vaalien kenties kutkuttavin vaalitaisto onkin luvassa pääkaupungissa Tallinnassa. Savisaar on sen entinen kaupunginjohtaja ja kaupunginvaltuustoa absoluuttisella enemmistöllä hallitsevan keskustapuolue Keskerakondin entinen johtaja.

Aika paljon on siis miehessä entistä. Vain velka ja lahjusoikeudenkäynnit ovat hyvinkin nykyisiä. Sen jälkeen kun Savisaar vuosi sitten syrjäytettiin puoluejohtajan paikalta, sekä puolueen, kaupungin että hänen itsensä raha-asioista on paljastunut yhtä sun toista hämärää.

Mutta eipä silti, vielä sen verran miehessä poliittinen henki pihisee, että hän on ryhtynyt viimeiseen, tavallaan hyvin paavoväyrysmäiseen taistoon. Savisaar pyrkii nimittäin Tallinnan kaupunginvaltuustoon Keskerakondin rivien sijaan omalta listaltaan.

Kapuloita tällainen menettely heittää nimenomaan Keskerakondin rattaisiin. Savisaar on kerännyt kuntavaaleissa parinkymmenen vuoden ajan joka kerta muhkean potin ennen kaikkea Lasnamäen kaupunginosan venäläisasukkaiden äänillä. Hän on onnistunut vakuuttamaan sikäläisen vanhemman polven siitä, että he ovat Virossa toisen luokan kansalaisia ja Savisaar on ainoa, joka pitää heidän puoltaan. Niin sanottu Savisaaren lista – johon kuuluu hänen itsensä lisäksi muitakin nykyisen keskustapuolueen vastarannan kiiskiä – valuttaa Keskerakondilta pois kymmeniä tuhansia venäläisääniä.

Mihinkään hallitsevaan asemaan nämä äänet eivät Tallinnan valtuustossa riitä, mutta katkeruudestaan tunnettu Savisaar saa kostonsa silloinkin kun Keskerakond menettää pääkaupungissa valta-asemansa. Aikoinaan rakentamansa puolueen toimintaa se hankaloittaisi merkittävästi.

Kirjoittaja on suomenvirolainen toimittaja.