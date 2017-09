Kolumni: Häpeällistä!

Kotkan Taideseuran 70-vuotisjuhlanäyttely on parhaillaan esillä Kouvolassa, tarkemmin sanottuna Kuusankoskella. Siis Kouvolassa. Häpeällistä!

Kotkaa mainostetaan mieluusti kulttuurikaupunkina.

Taideseuran väen mielestä kuvataiteen arvostus Kotkassa on laskenut. Kaupungissa ei ole gallerioita, joissa näyttelyitä voitaisiin pitää, taidemuseosta puhumattakaan. Kuten taideseuran entinen puheenjohtaja ja juhlanäyttelyn pääjyryttäjä Jean-Erik Kullberg totesi (Kymen Sanomat 7.9.): ”Päättäjien arvomaailma ei syleile taidetta”.

Kotka on aina ollut kirjailijoiden ja muusikoiden kaupunki. Kuvataiteilijat ovat joutuneet taistelemaan olemassaolonsa, näkyvyytensä ja työskentelymahdollisuuksiensa puolesta muita enemmän.

Kotkaa mainostetaan mieluusti kulttuurikaupunkina. Millä mittarilla se sitä on? Vai onko se sittenkin vain slogan, jolle ei todellisuudessa ole sen syvempää vastinetta. Ja voidaanko oikeasti väittää, että Kotka on kulttuurikaupunki, jos yksi keskeinen taiteenala on työnnetty marginaaliin?

Kotka on valitsemassa uutta kaupunginjohtajaa. Nykyinen kaupunginjohtaja ei ole ollut ainakaan kotkalaisten kulttuuritapahtumien (vakio)vieras. Olisiko tuleva? En ole yhdenkään ehdokkaan puolesta, enkä ketään vastaan, mutta Kotkallahan on tilaisuus valita johtoonsa myös humanisti. Se ainakin olisi kulttuuriteko.

Kaupunginjohtajan virkaa hoitavat Suomessa useimmiten hallintotieteellisen tai kaupallisen koulutuksen saaneet, joiden uskotaan pitävän kaupungin talous kunnossa. Voisiko Kotka olla ennakkoluuloton, rohkea, erilainen? Kulttuurialan tunteva henkilö kaupunginjohtajana herättäisi muualla vähintään kiinnostusta.

Se saattaisi olla viesti inhimillisestä, pehmeitä arvoja arvostavasta kaupungista.

Eija Anttila

Kirjoittaja on Kymen Sanomien yhteiskuntatoimittaja