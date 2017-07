Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Pride rain@kooli.eu Virossa järjestettiin kymmenen vuoden tauon jälkeen taas seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen Pride-kulkue. Vaikka tapahtuma herätti etukäteen varsinkin somessa intohimoja puolesta ja vastaan, itse kulkuepäivä sujui enemmän kuin rauhallisesti. Vastamielenosoittajia oli vain kourallinen eikä välikohtauksia syntynyt. Rakkaus on siis voittanut — vai onko? Jos rehellisiä ollaan, homoseksuaalisuus on Virossa edelleen herkkä aihe, joka johtaa helposti ainakin sanallisiin konflikteihin. On kenties vain virolaiseen kansanluonteeseen kuuluvan viileyden ansiota, ettei aiheen tiimoilta ole päädytty fyysisiin yhteenottoihin. Olen monesti miettinyt, minkälaista samaa sukupuolta olevan parin elämä on maassa, jossa homoseksuaalisuus dekriminalisoitiin 25 vuotta sitten. Kenties se on lähinnä epämääräisen halveksunnan tajua ilman konkreettista uhkaa. Tuoreen tutkimuksen mukaan Viron asukkaiden enemmistön mielestä ”homoseksuaalista suhdetta ei oikeuta mikään”, mutta 62 prosenttia vastanneista kuitenkin ”sietäisi homoseksuaaleja naapureinaan”. Olen myös miettinyt, missä vaiheessa koko homoseksuaalisuuden voi katsoa poistuneen aiheena lopullisesti päiväjärjestyksestä. Riittääkö siihen tämänhetkinen tilanne, jossa ketään ei vangita eikä hakata sukupuolisen suuntautumisensa tähden? Vai pitääkö odottaa siihen asti, kunnes kuka tahansa esittelee ylpeänä homonaapureitaan ja kehuu taloyhtiönsä edistyksellisyyttä? Ei ja ei. Itse haaveilen yhteiskunnasta, jossa samaa sukupuolta olevat parit ovat sellainen itsestäänselvyys, että kukaan ei kiinnitä heihin minkäänlaista huomiota. Kielteistä eikä myönteistä. Vasta silloin todellinen tasa-arvo on koittanut. rain@kooli.eu Kirjoittaja on suomenvirolainen toimittaja. Lue koko uutinen:

