Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Tohtiiko puhua tai sanoa ei? Kotikaupustelulla on pitkä historia. Uutisissa ovat yleisimmin ikävät tapahtumat, joissa ulko-ovella kysytään: ”saisinko lasillisen vettä?” Ja kun mummo sitten sitä hakee, pankkikortti häviääkin eteisen pöydälle jätetystä lompakosta. Mutta entäpä rehelliset kaupustelijat — imurit ja pitsiliinat — onko heitä enää liikkeellä? Ja entäpä ”olen köyhä puolalainen taideopiskelija, voisitteko ostaa tämän kuvan” –kulkijat. Heitähän oli joku kesä sitten paljon. Viikonloppuna ovellemme ilmestyi kodin turvallisuuden kauppaajia. Toinen myi valvontajärjestelmää ja toinen elämänkatsomusta. Onhan sekin on eräänlainen kodin turva. Olin tyly ei. Olen oppinut puhelinmyyjien kanssa nopean lopetuksen. Puhelinkauppias on myös kouliintunut. Tuttavallinen ”Täällä Kari, hei. Mitä sinulle kuuluu?” -aloitus saa pysähtymään. Tulee mietittyä, tunnenko ketään Karia. Tai miten olen voinut unohtaa hänet? Tunnustan kerran jutelleeni tällaiselle henkilölle pitkät tovit, ennen kuin puhelimen toisessa päässä oleva hiljaisuus saa puhetulvan katki. ”Joo, olisin vaan tarjonnut teille tällaista kirjasarjaa.” Puhelinmyyjillä on vakioidut soittolistat. Kerran yksi tätä työtä tehnyt nuori kertoi skipanneensa listalta yli tuttavan, joka ostaa kaikkea mahdollista. ”Olisihan se ollut nolo käyttää häntä hyväksi”, myyjä sanoi. Mutta mutta. Nopean ein jälkeen tulee huono omatunto, niin viikonloppunakin. Miksi olin niin tyly? Törmäsin valvontajärjestelmän kauppiaaseen uudestaan iltalenkillä. Hän istui puistossa masentuneen oloisena. Kukaan ei varmaan halunnut kuunnella hänen myyntipuhettaan. Miksen minäkään! Olisin voinut tarjota mehua ja keksejä, olisi juteltu niitä näitä ja lopulta erottu tuttavina. Mitä se olisi minulta vienyt? Maalla tuvan oven vieressä oli penkki, mihin yllättävä tulija sai istua ja katsella tovin millä tuulella emäntä on. Tohtiiko puhua vai ei? Pitää varmaan hankkia sellainen kaupunkiinkin. Kirjoittaja on Kymen Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

