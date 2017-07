Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Rokon kourissa Tuijotin pikkusiskoa uteliaisuuden vallassa. Hän makasi vuoteellaan raskaasti hengittäen. Iho oli kauttaaltaan tummanpunaisten pienten pilkkujen täplittämä. Otsa hehkui kuumuuttaan kuin uuninkylki. Huulet olivat rohtuneet, ja mustikkasoppa, ainoa ravinto, mikä siskolle maistui edes joten kuten, oli värjännyt huulten kuivat urat tummanpuhuviksi. Kun muut lapset sairastuivat tuhkarokkoon yleensä lapsina, tarttui tauti meidän perheessä tyttäriin vasta lukioiässä. Elettiin vuotta 1982. Emme olleet saaneet rokotuksia, toisin kuin meitä kymmenen vuotta nuoremmat, jotka MPR-rokote on säästänyt monelta vaivalta. Pikkusiskoa katsellessani en vielä tiennyt, että tuskanhetket koittaisivat vielä minullekin. Viikon päästä minä olin se, joka vääntelehti sängyssä kuumeen kourissa. Olin melko varma, että olen kuoleman oma. Edes se, ettei tarvinnut mennä kouluun, ei jaksanut ilahduttaa minua yhtään. Äiti kuunteli houreitani huolen vallassa. Sisko vaihtoi kylmää rättiä otsallani. Isä hieroi liiasta makaamisesta kipeytynyttä selkääni. Käyttäydyin samoin kuin nykyisissä miesflunssavideoissa vaikertavat näyttelijät: Huutelin juomaa ja seuraa. Vaadin palveluksia ja Aku Ankan äänenlukua. Pyytelin lakananvaihtoa, kun entiset vuodevaatteet olivat hikoilusta märkiä. Itkin ja valitin. Tunnustin kaikki pahat tekoni siltä varalta, ettei anteeksipyyntöihin tulisi enää tilaisuutta. Siskolle kerroin lukeneeni hänen päiväkirjaansa, ja äiti sai tietää, että varastetuksi luultu perintösormus putosi minulta takavuosina lastentarhan takapihan heinikkoon. Ja kun itse tuhkarokko oli selätetty, iski jälkitautina silmätulehdus. Törmäilin seiniin hämärissä huoneissa aurinkolasit päässä kun paksu rähmä liimasi ripseni yhteen. Monen viikon sairastelun jälkeen palasin kouluun. Päätin, että iloitsen jokaisesta päivästä, jonka saan viettää pulpetissa terveenä. No, se päätös ei pitänyt kauaa, mutta sairasvuoteen koettelemukset eivät ole unohtuneet. Ne palaavat mieleeni aina, kun kuulen jonkun luonnehtivan tuhkarokkoa ”harmittomaksi lastentaudiksi”. Ulla Ylisaari Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän iltatuottaja. Lue koko uutinen:

