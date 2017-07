Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Oman elämänsä terroristi Maailmasta tulee päivä päivältä turvattomampi. Jossain päin planeettaa on jatkuvasti käynnissä jokin katastrofi. Terrorismin synkkä varjo häilyy jopa Kotkan Meripäivien yllä. Jos rupeaa pelkäämään henkensä puolesta, saa pelätä koko ajan. Kuolemista varten ei tarvitse edes astua kynnyksen yli. Koti on ihmisen vaarallisimpia elinympäristöjä. Kotiinsa on moni kuollut, myös ennen aikojaan. En taida olla kovin turvallisuushakuinen henkilö. Elintavoissani on petrattavaa ja otan arjessani tiedostamattomia riskejä: laiminlyön turvavyön käyttöä ja syön päivän vanhaa jogurttia. Enää en sentään kiipeile puihin. Maailmanlaajuisille uhkille ei täältä Pyhtään perukoilta mahda mitään. Elämä ei ole omissa käsissämme ja on myös vaikea uskoa, että päivämme olisivat ennalta määrätyt. Kenties me vielä kohtaamme kohtalomme suorana lähetyksenä televisiosta. Ei ehkä kannata jättää varpaankynsiä leikkaamatta, koska kuolema tulee kuitenkin. Sitä ennen on helpompaa, jos kengät eivät purista. Makkaraa kannattaa syödä, vaikka päivät ehkä hieman vähenevät sillä, mikä valuu grillin ritilästä läpi ja sihahtelee hiilloksella. Syödessä elämä tuntuu elämisen arvoiselta, jos sattuu pitämään makkarasta. Stressi lyö kiivaana kaulasuonessa samaan aikaan, kun sadekuuro ropsahtaa kattoon, suhisee hetken ja vaimenee yhtä yllättäen kuin alkoikin. Ilma kirkastuu ja avoimesta ikkunasta tulee märän nurmen ja koivun tuoksu. Yhtäkkiä henki kulkee taas paremmin. Siinä on hyvä elää, mutta siihen olisi hyvä myös kuolla. Sitten se on ohi ja täytyy viedä roskapussi laatikkoon. Kirjoittaja on pyhtääläinen vapaa toimittaja. Lue koko uutinen:

