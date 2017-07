Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Taksikuskiyhteiskunta Amerikan esimerkissä on katkeruutta, ei villin lännen tunne- ja äänivyöryä voinut ennakoida? Robert de Niron terveiset Ankkalinnaan olivat rumia. Donald käytti mainosmiesten ja näyttelijöiden menetelmiä. Ne ovat typeriä, mutta vaikuttavat maagisesti alitajuntaan. Siksi mafiaveli raivosi härän lailla. Näyttelijänä hän tunnisti metodit. Jos talouselämässäkin niitä käytetään, miksei politiikassa. Kyse on etiikasta. Jos meillä on vain mainoksia ja talouden rattaat, saadaan voittajien suuria puheita, menestyksen tavoittelua ja kilpailua ulkoisessa mielessä, sisäisen kilvoittelun sijaan. Trump ja Madonna ovat tehneet unelmistaan totta. Live the dream. Saman kolikon eri puolia? Kun viimein katsoin Taksikuskin, se oli vähemmän epätoivoinen kuin luulin. Minua oli varoitettu elokuvan tunnelmasta ja odotin musertavaa loppuratkaisua. Tällaisten odotusten kanssa lopusta jäi lähes toiveikas olo. Asiat eivät olleet ihan niin huonosti. (Ja mistä oikein tulikaan mieleen Tuukka Sandströmin Taksijuttuja. Eikös Venäjällä puhuttu siitä odottamisen taidosta….) Entä jos Pappilansalmen yläasteelta olisi tullut Suomen ensimmäinen kouluampuja. Oliko edellytyksiä olemassa? Nyt rakennus puretaan maan tasalle. Kiitollinen voi yrittää olla kaikesta mitä tapahtuu, ja kaikesta mitä ei tapahdu. Legendaarinen historianopettaja Yrjö Piipponen kertoi yli ja ohi kasvamisen eroista. Kreikan kielessähän synti tarkoittaa samaa kuin ohi. Robert de Niron sijaan jotkut samaistuivat ”elämänmakuista antisankariheviä” tehneeseen Taneli Jarvaan, jonka multainen musta huumori auttoi miehiä mäessä. Oliko kyse ylä- vai alamäestä ja kumpi oli suunta, jää arvattavaksi. Humus (multa) johtaa sanaan humilis, joka tarkoittaa nöyrää. Joskus ylpeältä näyttävä on muuta ja hävitessä voittaa. Some they live to lose, joku lauloi. Antti Filppu Kirjoittaja on kulttuuriantropologi ja steinerpedagogi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/07/01/Kolumni%3A%20Taksikuskiyhteiskunta/2017322415306/68