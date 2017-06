Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Kohti uusia ovia Valmistuin kuun alussa Ekamista, ja eräästä onnittelukortista poimin vanhan, mutta omaan ja ehkä useankin ikäiseni tilanteeseen sopivan fraasin, joka kuului näin: ”Älä kulje sinne, minne polku johdattaa. Mene sinne, missä ei ole polkua ja jätä omat jälkesi.” Itse olen löytänyt oikealta tuntuvia polkuja, mutta nimenomaan monikossa. Vertauskuvallisesti asian ilmaistakseni: tuntuu että usea ovi on raollaan. Yhdestä olen astunut sisään ja sen kautta valmistunut ammattiin. Nyt aion kuitenkin kurkkia muista ovista, ja ehkä voin sanoa, että jalka on jo muutaman oven välissä, mutta valinta on tekemättä. Tai toisaalta, tällä hetkellä olen tyytyväinen tähän tilanteeseen, ja aion rauhassa kokeilla ja kuulostella minne omat jälkeni haluan jättää. Katsoa, mitä kaikkia mahdollisuuksia on avoinna. Tosi fakta on myös se, että aina halutut ovet eivät aukea, ainakaan ensimmäisellä yrittämällä. Omista ovistani en vielä tiedä, mutta tiedän, että tämän kolumnin julkaisupäivä on jännä päivä. Ei minulle, mutta usealle ammattikorkeakouluun hakeneelle, sillä kuulemani mukaan ainakin muutamien alojen ja koulujen pääsykokeiden tulokset ja opiskelijavalinnat tulevat tänään. Tässä haluaisinkin sanoa onnittelut vielä myös minun puolestani kaikille koulunsa päättäneille, ammattiin valmistuneille, ja ylioppilaille, sekä muistuttaa, että tässä vaiheessa kannattaa muistaa juhlia ja olla ylpeä jo tähän mennessä saavutetusta. Ja jos halutun seuraavan oven taakse ei pääsekään vielä kurkistamaan, oli kyseessä millainen ovi tahansa, kehottaisin pitämään silmät ja korvat auki kaikille uusille mahdollisuuksille. Yksi ovi, jonka väliin olen oman jalkani saanut, löytyi sattumalta erään Facebook-ilmoituksen kautta. Joten voin sanoa, että elämä voi yllättää, ja useimmiten on parempi uskaltaa katsoa ja yrittää! Kirjoittaja on vasta valmistunut Etelä-Kymenlaakson ammattiopistosta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/06/30/Kolumni%3A%20Kohti%20uusia%20ovia/2017322413198/68