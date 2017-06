Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Sininen rivimies I´m just a lonely boy, lonely and blue, rallatteli Paul Anka vuoden 1959 hitissään. Perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeen tuli mieleen, että mahtaako Timo Soini hyräillä samaa kappaletta. Syytä olisi ollut, sillä jätettiinhän hänet 20 vuoden urakan jälkeen tavallaan yksin, ja oman puolueen johtoon nousivat Jussi Halla-ahon kannattajat. Varmasti Soini oli alakuloinen, mutta siniseksi hän muuttui vasta seuraavalla viikolla. En silti usko, että Soini on kovin pettynyt. Uuden vaihtoehdon kautta ja hallituskumppanien myötävaikutuksella hän sai pitää ulkoministerin pestinsä. Pitkän aikaa on nimittäin näyttänyt siltä, että ministeriys on Soinille jonkinlainen henkilökohtainen egotrippi, poliittisen uran ja elämän huippupiste, jolle muut tavoitteet saavat alistua. Tämä ei mitenkään kumoa sitä, että Soini on hoitanut hommansa hyvin – vaikka puolue jäikin siinä sivussa muiden vallattavaksi. Soini on nyt sanojensa mukaan rivimies Uuden vaihtoehdon eduskuntaryhmässä, joka aikoo myöhemmin rekisteröityä Sininen tulevaisuus -nimiseksi puolueeksi. Ruotsiksi nimi kuuluu Blå framtiden ja ”kolmannella kotimaisella” Blue Reform. Jos jatketaan alun sanaleikittelyä blue-sanan eri merkityksillä (sininen, alakuloinen), niin tuo englanninkielinen versio vaikuttaa osuvimmalta. Juuri nyt on vaikea uskoa puolueen menestykseen. Mikä on sen rooli ja tehtävä? Halla-aholaiset löytävät yhteisen nimittäjän EU- ja maahanmuuttovastaisuudesta, mutta mitä jää sinisille: Olla vähän persu, vähän kepu, vähän sitä ja vähän tätä? Puoluetta kyllä rakennetaan kovalla tohinalla. Jopa niin kovalla, että säännötkin unohtuvat. Puoluerekisteröinnissä vaadittavien kannattajakorttien kopioita (blueprints!) on nimittäin löytynyt eduskunnan kopiokoneiden luota. Koneet on tarkoitettu eduskuntatyöhön, ei puoluepuuhiin. Kirjoittaja on mielipidetoimittaja. Lue koko uutinen:

