Kymen Sanomat: Kolumni: Kansa tahtoo Lidlin Kotkansaarelaiset ovat yksinkertaisesti päättäneet, että Lidl on saatava Kotkansaarelle. Varmoina rakennuspaikkoina he ovat ilmoittaneet puretun linja-autoaseman tontin ja Norssalmen sillan kupeen epävirallisen rekka-onkipaikan aukion. Kauppaketjun myymälän sijoittuminen Kantasatamaan ei liene imagon vuoksi alueen rakentamisessa sijalla yksi. Käytännön järkeen vedoten kotkansaarelaiset ehdottivat, että Euron talon. Se olisi tyhjä ja iso. Mutta aitoa kotkansaarelaisten innostusta on kaitsenut kaupunkisuunnittelu, joka ei näe kaikenmaailman rakennuksia tulevaisuuden auringonlaskuisessa Kotkansaaressa. Ja lopulta Lidl ilmoitti, että sopivan tehokkaan kokoista rekkaa ei saa Euron talolla lastin purkuun. Kesko voi peesata tätä tietoa, sillä se peruuttaa pitkällä rekalla Hovinsaaren K-markettiin niin, että koko alueen liikennejärjestelyt ovat tukkeessa. Arki ei siis enää hoidu, leipää pitää hakea rollaattorilla ja lastenvaunuilla aina vaan kauempaa. Missä on avoin kilpailu, yksityiset kivijalkakaupat ja lähipalvelu? Missä? Suomen ensimmäisiin kuulunut Lidl rakennettiin 2002 valtiopäivämies Kalle Piilosen perinnepellolle Äänekoskella. Pennut kantoivat sieltä kotiin tutusmisjakelussa olleita kananmunia ja kermaa niin, että alueen kolesterolien käyrä kaatui tilastossa selälleen. Ketju halusi poistaa ennakkoluulot, että heidän elintarvikkeensa olivat outoja. Ihmisiä kun epäilytti ruuan edullisuus. Mutta nyt ruokakaupoissa on menossa rakennemuutoksen opittu kuvio. Ensin ostetaan toinen, sitten lopetetaan sen toiminnot. Juhannus on ohi. Pikkukauppojenkin kaljahyllyt ovat tyhjentyneet kuin lompakot. Kauppalistassani lukee perunoita, maito, jauhelihaa ja kurkku. Ja katso tarjoukset. Issu Huovinen Kirjoittaja on Kymen Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

