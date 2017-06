Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Mikä ihmeen kiertotalous? Kiertotalous on päivän sana. Sen perusajatus on hyvin yksinkertainen: Mahdollisimman vähillä raaka-aineilla pyritään tuottamaan mahdollisimman arvokasta, ja kaikki vanha käytetään uudelleen. Suomessa säästeliäs materiaalien käyttö ja niiden kierrättäminen ovat olleet arkipäivää jo vuosikymmeniä. Korjauskelvottomat vaatteet on leikattu matonkuteiksi, ja ne ovat päätyneet räsymattoina kaunistamaan kotien lattioita. Kirpputorikauppa kukoistaa ja vanhoista vaatteista tuunataan uusia. Lautaset on syöty tyhjiksi ja jos jotain on jäänyt yli, tähteet, naatit ja kuoret on aikanaan annettu kotieläimille. Nykyisin monen omakotiasujan tai mökkiläisen takapihalla keittiön tähteistä kompostoituu multaa uuden sadon voimaksi. Kiertotalous voi olla myös kavereiden kanssa yhteisen kulkupelin omistamista ja vaatelainaamon hyödyntämistä oman kaapin täyttämisen sijaan. Kiertotaloudessa ei oikeastaan ole olemassa jätteitä. On vain erilaisia tuotteita ja materiaaleja, joita käytetään uudelleen erilaisiin tarkoituksiin, lopulta vaikkapa energian lähteeksi. Kun tätä periaatetta noudatetaan yrityksissä ja teollisuudessa, syntyy uudenlaisia palveluita, yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Suomessa kansantalouteen voi Sitran arvion mukaan syntyä jopa parin miljardin euron arvonlisä. Samalla kiertotalous vahvistaa kestävää kehitystä ja auttaa torjumaan ilmastonmuutosta ja ympäristön pilaantumista. Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi kiertotalouden edelläkävijäksi. Pääsimme näyttämään kyntemme, kun järjestimme yhteisvoimin Sitran, ympäristöministeriön ja monien muiden kanssa kansainvälisen kiertotalousfoorumin Helsingissä kesäkuun alussa. Tapahtumaan osallistui yli 1 700 kiertotalouden toimijaa yli sadasta maasta, ja tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä. Yksi merkittävimmistä muutosvoimista kiertotalouden kehittämisessä olemme me kaikki, omassa arjessamme. Kirjoittaja on asunto-, energia- ja ympäristöministeri.

