Kymen Sanomat: Kolumni: Elämää saarilla Tämän lehden palstoilla käytiin keväällä keskustelua, pitäisikö Kotkan kutsua itseään meri- vai satamakaupungiksi. Pohjimmiltaan kyse lienee keskustelijalle läheisimmästä identiteetistä. Keskustelu todisti, ettei kaupunkia voi ahtaa yhteen identiteettiin, ainakaan sellaiseen, joka rajaa toisintuntevia ulkopuolelle. Satamakaupunki sisältyy merikaupunkiin. Merikaupunkikaan ei ole kovin erottuva identiteetti, sillä niitä riittää, Suomessa tosin vähemmän kuin satamakaupunkeina itseään pitäviä. Useimmille hiljattain tänne muuttaneille Kotkan puistot herättävät ensi-ihastuksen. Puistokaupunkejakin maailmalla riittää, mutta harvat ovat kyenneet kehittämään lajin kotkalaiselle tasolle. Muutamalle kymiläistä perinnekiusaa, toivottavasti pilke silmäkulmassa, ylläpitävälle Kotkan keskusta on lammassaari. Milloin Heikki Laaksonen ottaa ideasta kiinni ja tuo Katariinan meripuistoon lampaita? Minulle sisämaassa syntyneelle Kotkan erityislaaduksi on kirkastunut saarikaupunki, jonka synnyttämä omintakeinen miljöö ja kursailematon elämäntapa jaksavat viehättää vuodesta toiseen. Kaikki kotkalaiset eivät asu saarilla. Kotka on merta, satamaa, teollisuutta, puistoja, ainutlaatuista suistomaata, mutta Saari on ainakin minun mielessäni sen suola. Olen pitkään elänyt kahdella saarella. Monasti olen pysähtynyt miettimään, onko ajoittain ekstreemiurheiluksi muuttuva matkaaminen saarten väillä vaivan arvoista. Ilmeisesti on, kun sitä on jatkunut. Maaseutusaari on ollut mielen kaukoranta ansiotyön ahdistamasta kaupunkielämästä. Nyt osat vaihtuvat, kun säännöllinen ansiotyö päättyy. Ainakin aluksi elämästä siellä maaseutusaarella tulee arjen normi, kaupungista kaukoranta. Saarikaupungin ideaa en aio hylätä. Näkökulman vaihtuminen toivottavasti syventää näkymää ja tuottaa jotain. Seppo Häkkinen Lue koko uutinen:

