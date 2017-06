Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Kuopsutuskuume Tämä jos mikä on varmasti enne orastavasta keski-ikäistymisestä. Kahtena edelliskeväänä on sisälläni syttynyt palo päästä puutarhaan vähän kuopsuttelemaan. Tunne on ihan uusi ja erittäin outo. Eipä aiemmin olisi vähempää voinut kiinnostaa, vaikka kaikenlainen luonnossa puuhastelu sinänsä mukavaa onkin. Ruohonleikkuukin oli teini-iässä pakollinen nakki, joka tuli annettuna ylemmältä taholta. Toisin on nyt. Keväällä huomasin kerran selaavani jopa rautakaupan kevätkuvastoa. Kerrostaloasujalle tilanne on vähän huono. Onneksi puutarhanhoitoa voi käydä harrastamassa kotikotona — aina joskus. Tänä kesänä nurmikko on jo kertaalleen päässyt riehaantumaan kun ilmoitin leikkaavani sen, mutten ehtinytkään ihan heti itse leikkuuhommiin. Omaatuntoa kolotti vähän. Onneksi ruohonleikkuuseen pätee sama kuin siivoamiseen. Mitä harvemmin sitä tekee, sen paremmalta näyttää lopputulos. Onneksi en ole myöskään yksin: veljeäni vaivaa sama kuume. Ehkä jopa pahempana. Hän oli se, joka ehdotti hedelmäpuiden istuttamista vanhempien pihapiiriin. Urakasta, johon kuului pienen kuopan kaivaminen, puuntaimen nostaminen kuoppaan ja kuopan täyttäminen, tuli voittajafiilis. Avain tyytyväisyyteen on kyky hallittuun itsepetokseen. Että olihan siinä nyt hommaa. Kaupunkilaiselle. Kestänee jokusen vuoden ennen kuin puut alkavat tuottaa satoa. Onneksi on myös omenapuut ja marjapensaat. Kuopsutuskuumeeseen pätee vähän sama kuin koiran kanssa touhuamiseen: kun ei ole oma, voi käydä harrastamassa ja jättää ne pakolliset hommat jonkun muun hoidettavaksi silloin kun ei satu sopimaan omaan aikatauluun. Vanhemmille: sori siitä. Tulen kyllä syksyllä taas marjankeruutalkoisiin. Tapani Olkku Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/06/21/Kolumni%3A%20Kuopsutuskuume/2017322388891/68