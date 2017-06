Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Paholainen pukeutuu bitteihin Jokaisella aikakaudella on oma paholaisensa. Sellainen sielunvihollinen, joka on valmiina täyttämään nousevan nuorison pääkopan niin vahvalla pullamössöllä, ettei normiarki enää kunnolla luista eivätkä jalommat tavoitteet täyty. Viimeisen vuosisadan aikana teinien sieluja ovat vaanineet ainakin raha, radio, Coca Cola, televisio, Elvis, päihteet, seksi, äänekäs heavy-musiikki, videopelit ja internet. Ylipäätään lähes kaikki suuret keksinnöt on osattu jossain vaiheessa nimetä alakerran päällikön junailemaksi salajuoneksi tai vähintäänkin suureksi humpuukiksi. Nyt on sitten herätty huomaamaan sosiaalisen median nuorisoa mädättävä vaikutus. Tuore brittitutkimus kartoitti puolentoistatuhannen 14—24-vuotiaan someaktiivin käyttäytymistä Facebookissa, Instagramissa, Snapchatissä, Twitterissä ja YouTubessa. Tulokseksi saatiin, että sosiaalinen media on yhtä koukuttavaa kuin alkoholin kanssa läträäminen tai huumausaineiden kanssa pelailu. Somella on tutkijoiden mukaan iso vaikutus mielenterveyteen, koska siellä rakennetaan ihmissuhteita, luodaan identiteettiä ja ilmastaan itseään. Youtube sai ainoana somekanavista synninpäätön, mutta muiden todettiin lisäävän ahdistusta. Haitallisimmaksi luokiteltiin riittämättömyyden tunnetta lisäävä Instagram. Muistan kun uskontotunnilla opettaja varoitti juuri teattereihin ensi-iltaan tulleesta Manaaja-elokuvasta. Hän nosti lahkolaissaarnaajatyyppiseti sormeaan ja kertoi, että Amerikassa joku oli elokuvan katsottuaan joutunut paholaisen pauloihin. Nykypäivänä voi todeta, että helposti meni. Sormenheristelijöiden ikisuosikki tulee olemaan aina rockmusiikki, kerrotaanhan jo vanhojen bluesmestareiden solmineen sopimuksia paholaisen kanssa. Näiden kotipolttoista ikänsä kitanneiden legendojen viinahuuruista on myöhemmin vedetty sujuvasti suora yhteys kuolonmetallia möriseviin nykypäivän junnuihin, joiden manalauskottavuus on yhtä tanakka kuin heidän viinapäänsäkin. Eli aika vaikea ottaa tosissaan ja toivottavasti eivät ota itsekään. Paholainen päivittää kikka-arsenaaliaan. Nykyään pelsepuupi siis lymyää bittien takana ja hyökkää internetissä. Tutkijoiden lääke ikävien tunteiden välttämiseksi oli se, että somessa ei pitäisi viettää kuin korkeintaan kaksi tuntia päivässä. Onko paholaisella silloin lakisääteinen ruokatunti? Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/06/20/Kolumni%3A%20Paholainen%20pukeutuu%20bitteihin/2017322385615/68