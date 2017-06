Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Teinit pesevät meitin Taidan vähän tykätä Laihon Kimmosta. Tiedättehän tuon sporttiseksi itsensä brändänneen nuoren miehen, joka rallattelee hyvää mieltä tuottavia viisuja. Elastinen hymyilee ja valistaa, hymyilee ja tsemppaa, hymyilee ja parantaa maailmaa. Toki myös setäilee ällöttävästi räppärikavereidensa kanssa, mutta nyt ei mennä siihen. Kuten ei mennä siihenkään, että Patrik Laine päätti shoppailla Mikkelissä samaan aikaan, kun maajoukkue olisi kipeästi kaivannut häntä Kölnin kaukaloihin. Koska Laineesta taidan vähän tykätä myös. Aurinkoiset pop-tähdet ja absolutistiksi julistautuvat huippu-urheilijat taputtelevat kasvattajan käteen valttikortit. Kun ylimmäksi auktoriteetiksi nostettu populaarikulttuurin tuote käskee kääntämään suupielet ylöspäin ja streittaamaan, sehän tapahtuu. Tenavat sahaavat nappikuulokkeistaan ehtaa self-help-tavaraa ja lapsikuorot hoilaavat antaumuksella pystyvänsä mihin vaan. Modernit teinilegendat ovat nuorisomoodiin tuunattuja Valittujen Palojen sankaritarinoita. Niissä keskitytään oman menestyksen tuottamiseen ja vaikeuksien voittamiseen. Oletan, että vanhemman ei tarvitse kuin myötäillä höttöä ja hypetystä, niin suggerointi hoitaa loput. Jos ennen luulin, että nuoriso on edeltäjiään fiksumpaa, nyt tiedän. Asiantilan vahvisti imatralainen konkaripoliisi Matti Hirvonen Facebook-postauksessaan koulujen päättäjäispäivän työvuorosta. ”Miulla ei koskaan ole ollut näin rauhallista perjantaiyövuoroa.”, totesi Hirvonen ja epäili, ettei moinen olisi ollut 1980-luvulla mahdollista. Ennen vanhaan kaikki ei tosiaankaan ollut paremmin. Jos kasarinuori on kasvanut Self Destruction Bluesilla ja Blackie Lawlessilla, onko ihme, että nyt tekee tiukkaa pysyä maailmantalouden kasvun perässä? Jopa Nykäs-Matin kultamitaleista löyhähtää vanha viina. Omat esimerkit onkin syytä kapseloida Olkiluodon peruskallioon ja keskittyä kuuntelemaan trendikkäitä saarnamiehiä vaaleissa vaatteissaan. Siinä sivussa lapsesi tekevät vastoinkäymisistä voimaa staattisen selfie-hymyn värähtämättä. Miten muka murjotat Robinin tahdissa? Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän toimittaja. Lue koko uutinen:

