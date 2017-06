Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Hollywood-kallistuksen tuolla puolen Yöpöydälläni on kirja, joka kuului edesmenneelle isoäidilleni. 1952 julkaistu Anita Colby’s Beauty Book on tehty ohjekirjaksi oikeaan ruokavalioon ja täydelliseen tyyliin aikana, jolloin ei ollut kauneus- ja lifestyle-blogeja. Samalla kirja tuntuu olevan kaikkien elämäntapaoppaiden alkuteos. Colby työskenteli David O. Selznickin elokuvastudiolla tehtävänään muovata lupaavista näyttelijöistä tähtiä. Kirjaan on koottu vinkit, joiden avulla jokainen voi saavuttaa Hollywoodin kulta-ajan glamouria. Samojen ohjeiden noudattaminen tänä päivänä kariutuisi luultavasti alkumetreillä. Aamupalaan kuuluva sitruunamehu pitäisi nauttia olkipillillä. Entä mitä on ihonhoidossa käytettävä astringent? Kasvot neuvotaan pesemään pehmeällä vedellä, jota saa kiehauttamalla pesuveden. Kirjan mukaan ”tytöt, jotka elävät sadeveden ulottuvilla, ovat onnellisia”. Lause kuulostaa niin kauniilta, että uskon sen. Todellinen salaisuus elokuvatähden viehätysvoimaan on kuitenkin liike, jota nimitetään Hollywood-kallistukseksi. Se suoritetaan selinmakuulla nostaen jalat seinää vasten 40 asteen kulmassa. Asento lisää verenkiertoa pään alueella, mikä parantaa aivotoimintaa ja saa ihon säilymään nuorena. Nimensä liike on saanut elokuvanäyttelijöiltä, jotka rentoutuivat sen avulla kuvaustaukojen aikana. Saattaa olla, että nykyajan karppausinnostukset ja mindfulness-harjoittelut tuntuvat tulevista sukupolvista kummallisilta. Toisaalta muotivirtauksia syvemmällä on paljon sellaista, joka säilyy muuttumattomana. Omituisella tavalla samaistun hetkittäin Colbyn lukijakuntaan. Kappale, jossa opastetaan vaatekaapin järjestämiseen puhuttelee suoraan: ”Eikö sinua ole kutsuttu ulos tänään? No niin, tarkistetaanpa sitten vaatekomerosi.” Mietin isoäitiäni, en 80-vuotiaana, jollaisena hänet muistan, vaan parikymppisenä, joka hän joskus oli. Vaikka tavat ja käytännöt muuttuvat vuosikymmenten aikana, niin ihmisen pulmat ja toiveet säilyvät samana. Kanerva Jalarvo Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän toimittaja. Lue koko uutinen:

