Uutinen

Kymen Sanomat: Perussuomalaiset ja Viron EKRE 100-vuotiasta Suomea juhlittiin lauantaina Tallinnan Vapaudenaukiolla massiivisen konsertin muodossa. Kyseessä oli Suomi 100 -juhlavuoden päätapahtuma Virossa ja siitä kehkeytyi hieno. Vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa juhlittiin parhaalla mahdollisella tavalla: yhdessä (kuten Suomi 100 -teema kuuluu) ja aidosti iloiten.Samaan aikaan Suomessa: ”kansanedustaja itkee tuoppiinsa“ eikä ”yksikään ministereistä ole enää iltajuhlassa“, kuten toimittaja Tommi Parkkonen tviittasi. Niin sanotut nuivat eli Jussi Halla-ahon kannattajat olivat onnistuneesti kaapanneet perussuomalaiset.”Kyllä sieltä huolestuneita soittoja on tullut,“ kuvasi pääministeri Juha Sipilä joidenkin perussuomalaisten mielialoja tallinnalaisessa illassa.Hallakauden koitettua Suomessa on mielenkiintoista nähdä, miten se vaikuttaa ”Viron perussuomalaisiin“ eli konservatiiviseen kansanpuolueeseen EKRE:een. Vuonna 2012 perussuomalaisia mukaillen perustettu puolue on seurannut perussuomalaisia askelmerkkejä koko ajan.Viime aikoina keskimäärin 10 prosentin suosiota nauttinut EKRE on ikään kuin pieni perheyritys, sillä sen johdossa ovat isä ja poika, Mart ja Martin Helme. Johtajanvaihdosta perussuomalaisten tapaan tuskin on odotettavissa, sillä Helmet ovat olleet aina hyvin halla-aholaisella linjalla.En pidä lainkaan mahdottomana, että pienestä Virosta tuleekin tässä asiassa suunnannäyttäjä. Halla-aholaiset saattavat pitää tähän mennessä muun muassa ”näytä mustille ovea“ ja ”kiintiömme on nolla“ -iskulauseilla porskuttanutta EKRE:ä ketterän innovatiivisena. Yhteistyötä Suomenlahden yli voi tehdä monella tapaa.Kirjoittaja on suomenvirolainen toimittaja Lue koko uutinen:

