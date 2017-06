Uutinen

Kymen Sanomat: Sisältöjohtajalta: Rinne huutaa naista, SDP suuntaa SDP:n puheenjohtajalla Antti Rinteellä on ongelma. Taas. Tällä kertaa puheenjohtaja ei tunnu löytävän puolueelleen presidenttiehdokasta. Jutta Urpilainen ja Eero Heinäluoma ovat sanoneet ein. Puolueen veteraanipoliitikko Erkki Tuomioja veti johtopäätöksen ja ehdotti puolueen menemistä Sauli Niinistön taakse. Se ei demareille käy. Rinne voisi miettiä hetken hiljakseen, olisiko oman ehdokkaan puuttuminen sittenkin vaihtoehto. Sen sijaan hän sanoo medialle, että presidenttikisa suorastaan huutaa naista. Tiedä sitten, mitä naiset asiasta ajattelevat, mutta oudostihan tuo on muotoiltu. SDP tuntuu olevan tällä hetkellä huonojen tapahtumien kierteessä. Johtava oppositiopuolue on tätä menoa toiseksi johtavin oppositiopuolue, sillä vihreät puuskuttaa jo sen niskassa. Marraskuussa SDP:n kannatus oli Ylen mittauksessa 21,2 prosenttia. Sillä heltisi gallupin kärkipaikka. Tällä viikolla julkaistussa Ylen kyselyssä kannatus oli sukeltanut 17,7 prosenttiin. Pääoppositiopuolue on siis menettänyt kannatuksestaan seitsemässä kuukaudessa kolme ja puoli prosenttiyksikköä! Kukaan ei voi vakavasti väittää, etteikö oppositiolla olisi ollut paikkoja hyödyntää hallituksen kivikkoista taivalta. Silti tuoreessa mielipidemittauksessa kärkipaikkoja pitävät hallituspuolueet kokoomus ja keskusta. Jääkiekkotermein hallitus laittaa demareille syöttöjä lapaan, mutta Rinteen johdolla kiekkoja ei saada maaliin. Tämä kaikki tapahtuu aikana, jolloin aika monien mielestä sosiaalidemokraattisille arvoille voisi olla tilausta. Demarit saivat traumoja edellisistä puheenjohtajavaihdoistaan. Tapa, jolla Rinne pudotti Jutta Urpilaisen SDP:n johdosta toukokuussa 2014, hajotti puoluetta. Demarit eivät sitä välttämättä ääneen sano, mutta nuo haavat eivät ole missään vaiheessa arpeutuneetkaan. Tämän huomioiden olisi ollut ihme, jos Urpilainen olisi lähtenyt presidenttiehdokkaaksi. Politiikan toimittajat ovat tänä viikonloppuna raportoimassa perussuomalaisten puoluekokousta, jossa tehdyt päätökset muuttavat puoluetta. Myös poliittinen kenttä liikahtaa perussuomalaisten muutoksen myötä. Tämäkin voisi avata demareille mahdollisuuksia. Poliittisen kentän analysoinnin sijaan SDP:n koneisto koputellee naisten ovia. Josko joku toivottaisi peremmälle?Eikö puheenjohtajan pitäisi sanoa, että kisa huutaa sosiaalidemokratian arvojen uskottavaa lipunkantajaa? Sukupuoleen perustuvan pätevyyden ei pitäisi olla politiikassakaan se olennaisin arvo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/06/11/Sis%C3%A4lt%C3%B6johtajalta%3A%20Rinne%20huutaa%20naista%2C%20SDP%20suuntaa/2017322351450/68