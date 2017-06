Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Kotkansaaren kesäasukas Siitä on reilu viikko, kun lähijuna Kouvolasta Kotkaan natisi Kotkansaaren rautatieasemalle. Nuhjuisesta vaunusta nousi 24-vuotias miehenalku, joka ensitöikseen ihmetteli puussa lepattavan lehden kokoa. Kotona Kainuussa puut eivät olleet lähdönhetkellä edes silmulla. Joutui ensimmäinen työpäivä ja nuorimies ihmetteli metkan kuuloista murretta, jota uudessa työpaikassa puhuttiin. Koittipa illalla tavata uusia sanoja puhelimessa kotiväellekin. Ei luonnistunut. Ensimmäisen vapaapäivän koittaessa nuorukainen suuntasi rantaan ihmettelemään meriveden paljoutta. Sapokan rantateitä kulkiessa puhelimen muistikortille tallentui pitkälti yli toistakymmentä otosta. Kävelylenkki päättyi torille, jossa kulkijan nenään tuoksui tuore kahvi. — Laitetaanko possokahvit? tyttö kyseli kioskista. Nuori ihmettelijä ei ymmärtänyt lainkaan mistä oli kyse. Nopeasti poika kuitenkin hamusi rahaa lompakosta myyjälle ja alkoi hörppiä kahvia. ”Torilla on hyvät kahvit” lähti tekstiviesti kotiväelle. Ilta alkoi tehdä tuloaan. KTP pelasi illalla. Vapaapäivän viettäjä kiskoi takin niskaansa ja suuntasi Arto Tolsa -areenalle kävelypelillä. Perillä futisintoilija ihasteli stadionaluetta. Perinteet tekivät vaikutuksen. Makkarat tirisivät grillissä ja tupakka haisi. Oltiin oikeassa pelissä. Ottelussa yleisö eli pelin vaiheita läpi äänekkäästi. Kotijoukkueen saadessa punakortin takana istunut mies nykäisi nuorukaista hihasta ja vaati nähdä tämän kädessä ollutta ottelulistaa. — Mikä tämän tuomarin nimi on? Näytähän? mies ärisi voimasanojen säestämänä. Peli aidosti kiinnosti jokaista paikallaolijaa. KTP hävisi pelin. Nuori pipopää lähti lampsimaan stadionilta kohti kotia. Alkoi satamaan. Tympäisi. Kotitalon rappukäytävässä haisi. Naapuriakin oli ilmeisesti alkanut tympäistä vallitseva sääolosuhde, kun oli päättänyt pistää tupakaksi sisällä. Nuorta miestä hymyilytti. ”Aikamoinen mesta tämä Kotka :)” lähti tekstiviesti kaverille. Antti-Jussi Korhonen Kirjoittaja on Kymen Sanomien urheilutoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/06/09/Kolumni%3A%20Kotkansaaren%20kes%C3%A4asukas/2017322343162/68