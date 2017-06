Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Suomen yksi vuodenaika Viime vuonna näihin aikoihin muistan kysyneeni ystäviltäni, voiko työmatkalla käyttää auton penkinlämmitintä, vaikka on kesäkuu. Vastaus oli, kyllä voi. Nyt poljen pyörällä töihin ja laitan aamulla lapaset käteen. Onko varmasti kesäkuu? Etelässä ei enää tunnu olevan kunnon talvia. Eikä ole täysin tavatonta, että juhannuksena sataa lunta. Suomessa ei olekaan enää neljää vuodenaikaa, vaan yksi. Samat kymmenen astetta on mittarissa marraskuussa ja toukokuussa. Vettä sataa vuoden ympäri. Säämiestä asiasta ei voi syyttää, joten syytetään ilmastonmuutosta, vaikka syy-seuraussuhteet arkihavaintojen ja tieteellisten faktojen välillä eivät varmaan ole täysin suoria. Itselleni on hieman epäselvää, mitä kaikkea ilmastonmuutoksesta varmuudella tiedetään ja mistä kaikesta ollaan yksimielisiä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta on kuumentanut tunteita. Päätös on tuomittu laajalti. Ainakin se kertoo siitä, että ilmaston lämpenemistä pidetään tosiasiana, ja tarpeeseen tehdä jotain on herätty laajalla rintamalla. Mainion Ilmasto-opas.fi-sivuston mukaan ilmastonmuutos saattaa lyhyellä aikavälillä vaikuttaa Suomen talouteen positiivisesti. Lämpötilan nousun aiheuttamat pidentyvät kasvukaudet, pohjoisemmaksi siirtyvä viljelyraja ja ilman hiilidioksidipitoisuuden kasvaminen parantavat todennäköisesti maanviljelyn kannattavuutta, sivustolla kerrotaan. Lisäksi sademäärien uskotaan Suomessa kasvavan, erityisesti talvella. Tuomitsemisen sijaan voimme kiittää Trumpia. Tässäpä keino, jolla saadaan Suomenkin talous nousuun! Nokiasta jälleen taloutemme veturi! Ei kännyköiden, vaan lisääntyvän kumisaappaiden kulutuksen myötä. Elina Valtonen Kirjoittaja on Kymen Sanomien uutistoimittaja.

