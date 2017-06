Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Paremmat päivät ei tulleetkaan Tuttavani tuskastui. Hänen keittiössä on pienet tilat ja siinä tilanteessa ylähyllyn paremmat astiat eivät usein päivänvaloa näe. Nainen olikin päättänyt, että nyt loppuivat parempien päivien odottelu ja luopui astioista. Samaan syssyyn hän luopui perintöasioista eli vanhempiensa paremmista astioista. Siitä fiinimmästä kalustosta, joka oli ollut alkuperäisessä laatikossa vuosikymmeniä. ”Ei tullut heilläkään kovin usein parempia päiviä”, hän totesi. Omien isovanhempieni häälahja-astiaston jäänteet ovat meillä kovassa käytössä. Romanttiset kukkakuviot ovat tietysti haalentuneet, soppakulhosta puuttuu toinen ripa. Mutta vajavaisenakin ne nostavat aterian tasoa merkittävästi. Muistojen ja hyvän mielen lisä on varma. Viisikymppiset syttyvät helposti muistelemaan lapsuutensa lempimukia, sen rymyposkisen apinan kuvaa. Eiväthän ne astiat siitä miksikään vuosikymmenissä muutu, jos eivät rikkoonnu. Yhdet hyvät ovat hyvät, eikä korvaavaa välttämättä tarvitse. Mutta mikä se ihmisellä oikein on, että haalii. Kirpputoreilla on ajoittain aivan ihkuja toisen haalijan hylkäämiä astiastoja. Arabia on varmaa arvotavaraa, astioissa piileekin sijoitus. Eli kannattaisiko sittenkin säilöä sukupolvien yli pakkauslaatikoissa levänneet paremmat astiat? Kun kehutaan, että onpa asunnossa hyvä keittiö ja paljon kaappeja, tarkoitetaan suomennettuna sitä, että tilaa on, täytetään se. Uudistettu keittiö isoine kaappeineen maksaa sievoisen summan. Astioiden hamstraamiselle tulee siis hintaa, sillä harvoin näkee keittiötä, missä olisi tyhjiä kaappeja. Haminan Kauppiaantalomuseon keittiössä pysähtyy ihailemaan, miten vähällä ihmiset tulivat ennen vanhaan toimeen. Nykyään marittajat eli tavarapaljoudesta aktiivisesti luopujat pyrkivät hallitsemaan tavaroita, liian usein tavaravyöry hallitsee ihmisen. Mitä vähemmän tavaraa, sitä vapaampi olet. Se kuulostaa houkuttelevalta, mutta mutta. Kattaako silti luopua fondue-setistä? Sitähän käytettiin kuitenkin viisi vuotta sitten. Kirjoittaja on Kymen Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

