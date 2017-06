Uutinen

Kymen Sanomat: Päätoimittajalta: Moni mieluummin urheilisi itse Ensimmäisen kerran kävin katsomassa jalkapalloa Kotkan urheilukeskuksessa parisenkymmentä vuotta sitten. En muista, millaiseen kirjainyhdistelmään vihreä-valkoinen joukkue yritti silloin piilotella juuriaan. Poikani kuitenkin pelasi KTP:n D-junioreissa, ja hän houkutteli äidin miesten pelin katsomoon. Jäin koukkuun. Kun juniori hylkäsi oman pallonsa ja lakkasi käymästä otteluissa, minun oli pakko ruveta kulkemaan kentälle yksin. Silti oikeastaan ihmettelen, miksi kummassa teen niin. Penkkiurheilu on enemmän miesten kuin naisten juttu. Sen näkee katsomossa kuin katsomossa. Se on todettu muutamissa tutkimuksissakin. Myös Sponsor Insight -tutkimusyhtiön tuore selvitys kertoo samaa. Esimerkiksi jalkapallon Veikkausliigaa seuraa 33—40-vuotiaista miehistä 44 prosenttia ja naisista 15 prosenttia. Jääkiekon SM-liigaa seuraa miehistä 60 prosenttia ja naisista 37 prosenttia. Ilmiö toistuu muissakin lajeissa, vaikka erot ovat pienemmät. Naisilla on erinomaisia vastauksia, miksi penkki ei houkuttele. Moni valittelee ajan niukkuutta. Monen mielestä urheilutapahtumat järjestetään miesten ehdoilla. Tarjoilua säätelee äijämäinen maku, ja naisten vessaan on hidas jono. Moni sanoo, että pelaa mieluummin itse kuin seuraa sivusta toisten juoksemista. Se on minusta paras selitys kiinnostuksen puutteeseen. Niin minäkin sanon, yhä. Jalkapallokentän laidalla feministi sisälläni rähjää. Miksi naisten pitäisi mennä ihailemaan miesten suorituksia? Eivät miehetkään käy ihailemassa naisten urheilua. Luin taannoin nuortenkirjaa, jossa päähenkilö oli jalkapalloammattilaiseksi tähtäävä nuori mies. Sen verran vahvasti eläydyin fiktioon, että suutuin päähenkilölle. Hän piti päivänselvänä, että tyttöystävä katsoo pelit ja tukee urapyrkimyksiä niin paljon kuin mahdollista. Suurin piirtein yhden virkkeen mittaisessa ajatuksessa mies kuittasi, että tyttöystäväkin on hyvä jossain naisten lajissa — mutta ei mies varmaan ehtinyt koskaan sen lajin yleisön joukkoon. No mitä sitten? Onko sillä väliä, ketkä penkkejä kuluttavat? Tapahtumien järjestäjien kannalta väliä voi olla sillä, millaisen yleisön se pystyy houkuttelemaan ja millaisen potentiaalin haaskaamaan. Kotkassa uimaseura Aquila on havahtunut samansukuiseen pohdintaan, ei välttämättä sukupuolinäkökulmasta vaan ylipäätään uusien seuraajien saamiseksi. Seura kertoi hiljakkoin, kuinka se haluaa tehdä uintikisoista hienoja tapahtumia ja toteuttaa niitä vaikka rokkia soittaen. Arvostuksen ja tukirahojen liikkumisen kannalta sukupuolittuneisuus voi olla vielä olennaisempaa. Äijälajit ovat oikeaa urheilua. Naisten jutut ovat ihan kivaa mutta ei merkityksellistä marginaalia, niin kuin taisi ajatella nuortenkirjan päähenkilökin. Taidan silti jonkun kerran tänä kesänäkin mennä katsomaan kotkalaista Kakkosta. Kunhan lämpenisi. Päivi Taussi Kirjoittaja on Kymen Sanomien vastaava päätoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/06/04/P%C3%A4%C3%A4toimittajalta%3A%20Moni%20mieluummin%20urheilisi%20itse/2017322309245/68