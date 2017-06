Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Sinilevä varma kesän merkki Nyt se taas alkaa, sinileväseuranta nimittäin. Perjantaina Suomen ympäristökeskus (Syke) lykkäsi ulos kesän ensimmäisen sinilevätiedotteen. Ja tietysti sen viesti oli muutaman viikon päästä alkavaa lomaansa odottelevalle masentava: ”Laajojen sinileväkukintojen riski Suomenlahdella on suurempi kuin aikaisempina vuosina”, oli tiedotteen ensimmäinen lause. Hekumoi tässä nyt sitten kesälomaa saaressa sinisen meren äärellä. Ensinnäkin koko loman ajan tietysti tuulee suoraan mökkirantaan, kuten jo niin monena kesänä. Ilma on kylmä, mutta sen verran lämmin, että hyttyset ja paarmat sikiävät joukolla. Verkoista tulee kaiketi veden rehevöitymisen takia ahventen ja siikojen sijaan vain pieniä lahnoja ja hemmetisti likaa. Kaiken kruunaa sitten tuo Syken lupaama sinilevä, joka sekin on vihreää. Vaikka moni minun tavoin näkee tuon sinilevän ensisijaisesti meren tai järven virkistyskäyttöä raivostuttavasti haittaavana tekijänä, kyse on tietysti paljon vakavammasta asiasta. Sinilevä kertoo siitä, että vesistö voi kurjasti ja siihen olemme me kaikki syyllisiä. Ravinteita on surutta tungettu varsinkin mereen kuin se olisi pohjaton säiliö, joka sietää mitä tahansa. Rantapelloille on kylvetty viljan lisäksi lannoitteita kuin viimeistä päivää. Ilmasto lämpenee, kun saasteita tuprutetaan taivaalle mistään välittämättä. Kuva on siis synkkä, mutta onneksi jotain sentään tehdään. Itämeren tilan parantamiseen on pikku hiljaa herätty ja ilmastoon on kiinnitetty huomiota muun muassa päästörajoituksista sopien. Homma kuitenkin vaatisi meidän kaikkien sitoutumista, sillä pienistä teoista tulee yhdessä suuria. Välillä vain usko noiden pienten tekojen voimaan horjuu, kun suurista teoista vastuussa olevat sekoilevat. Kiitos vaan Trump. Antti-Jussi Larvio Kirjoittaja on Kymen Sanomien Haminan toimituksen toimittaja Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/06/03/Kolumni%3A%20Sinilev%C3%A4%20varma%20kes%C3%A4n%20merkki/2017322324389/68