Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Aikansa kutakin, myös Euromarketia Vähän yli kuukausi sitten Kotkassa laitettiin yhdet ovet lopullisesti kiinni. Euromarket — aiemmin Eka-Market — on historiaa. Valehtelisin, jos väittäisin muistavani Euromarketin avajaiset. Olin kyllä jo ihan iso tyttö, mutta perheemme oli muutamaa vuotta aiemmin muuttanut pois Kotkansaarelta, ja ostokset tehtiin ihan eri kaupoissa. Ihan kuin muistaisin, millainen Euromarketin kortteli oli kauppaa edeltävinä aikoina. Kävin Kotkan Seudun Musiikkiopiston pääsykokeessa vanhassa puutalossa. Oliko se siinä, missä Euromarket on nyt? Tai oli vielä vähän aikaa sitten. Kaupunki muuttuu. Mutta miettikääpä, miten vaikea on selittää koordinaatteja ja historiaa: Niin siis entinen musiikkiopiston talo purettiin entisen Euro- eli Eka-marketin alta. No se oli jossain siinä entisen kauppaoppilaitoksen eli entisen museon eli nykyisen lyseon takana. Siinä entisen Sokoksen lähistöllä. Lapsuuden Kotkan muistikuviin kuuluvat myös kivijalkakaupat. Vaikka olisi joka viikonpäivä käynyt eri kaupassa, olisi viikon kävelymatka jäänyt varsin lyhyeksi. Sitten katosi iso liuta puutaloja — minunkin lapsuudenkotini — ja ostaminen keskittyi isompiin marketteihin. Euromarket ja Sokos nököttivät vuosikausia naapureina. Osalle asiakkaista kaupan valintaan liittyi politiikka, osa kulki tarjousten perässä tai meni tottumuksesta samaan kauppaan, missä oli ennenkin käyty. Ei mennä enää Euromarketiin, eikä pian Sävelaittaankaan. Asiat hankitaan netistä ja isoista kauppakeskuksista. Tosin taannoisella Pohjois-Italiaan ja Sveitsiin suuntautuneella matkalla todistimme toista. Tiranon pikkukaupungin ostoskeskuksessa ei ollut meidän lisäksemme yhtään muuta asiakasta. Pääkadun lihakaupassa kyllä riitti vilskettä. Kirjoittaja on Kymen Sanomien tuottaja. Lue koko uutinen:

