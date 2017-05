Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Myyttien suo, mi nousee Populisteiksi nimetyt ovat jossain määrin omineet Euroopan myyttisen ja kristillisen kulttuuriperinnön suojelemisen. Eipä sitä juuri kukaan enää tosissaan tehnytkään? Tästä kuulee vartioidun ja rajatun kunniansa vox populi. Samoin häpeän, jota on riittänyt yli rajojen. Suomella ja suomalaisuudellakin on myyttishistorialliset juuret, joiden tunnustaminen julkisuudessa tai tieteellisessä keskustelussa oli vaikeaa. Muinaisia suomalaismyyttejä kuvitelleita vähäteltiin ja halveksittiin, muttei se tehnyt mistään sen (epä)todellisempaa. Näitä asioita olisi rauhassa tutkittava lisää, ehkä jätettävä johtopäätösten tekeminen vähemmälle — tai ainakin tuomioiden julistaminen. Helppoahan se ei ole kenellekään, muttei se ole keneltäkään pois. Mytologisen maailman syvällisempi ymmärtäminen peittyi lantaan ja lietteeseen 1900-luvulla. Siitä tuli ”natsihomojen hommaa”. Vastareaktiona syntyi äärettömästi pop-kultin kuvia. Ja sitä itseään. Koko virallinen Eurooppa kieltäytyi ajattelemasta asiaa, laittoi henkisesti rajat kiinni ja kuvitteli sen riittävän johonkin. Riittihän se. Kultainen viisaus jäi hevon sonnan alle. Ihmisiä liikuttavat merkitysvirtaukset, joita ei perinnetietoinenkaan rationalismi kykene näkemään. Siksi myyttejä tai uskontoja pelätään ja vihataan. Ne vaikuttavat ihmisiin, vaikka ”järjen mukaan” niiden olisi täytynyt hävitä maan päältä kauan sitten. Ongelmia syntyy lisää, kun myyttis-uskonnollisia voimia hallitaan ja kanavoidaan norsunluupäiden torneista. Hyvät asiat muuttuvat pahoiksi ja sinivalkoinen värjäytyy mustaksi. Näiden uhkakuvien toteutuminen riippuu joka hetki meistä kaikista. Ihmisille voi antaa mahdollisuuden uusiutua ja muuttaa linjauksiaan. Vanhan populaarikulttuurin mentyä mailleen toinen pop-kultti nousi korkean kulttuurin raunioille. Mitä sen jälkeen nousee? Kirjoittaja on kulttuuriantropologi ja steinerpedagogi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/05/31/Kolumni%3A%20Myyttien%20suo%2C%20mi%20nousee/2017322309140/68