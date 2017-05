Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Maantien ässä eksyksissä Linjuriauto on maantien ässä, jos olet Kotkaan pyrkimässä. Ässän ratin takana saattaa vain olla hämmentynyt olo. Kotkan kaupunkisuunnittelu on pyöritellyt pian vuosikymmenen linja-autoasemaa ympäri kaupungin keskustaa. Pian sellaista voi olla vaikea havaita, kun tunnusmerkit ja palvelut rapisevat yksi toisensa jälkeen. Nolottaa. Jos haluatte kotkalaisten olevan ylpeitä kaupungistaan, antakaa siihen aihetta. Tuorein linjaus on viemässä kaukoliikenteen bussien terminaalia Katariinantorilta Kantasataman takamaalle paikallisbussien kääntöpaikalle. Virkamiesten puheiden perusteella paljon päätöstä kummempaa ei tarvitsekaan tehdä. Riittää, kun pystyttää pysäkin ja ruuvaa siihen aikatauluplakaatin. Useimmat suomalaiset kaupungit ovat satsanneet matkakeskuksiin, jotka yhdistävät rautatie- ja bussiterminaalit. Kotkassakin tämä olisi mahdollista. Keskusta voisi tulevaisuudessa täydentää laivaterminaali. Linja-autoasema on yksi kaupungin tunnusmerkki ja kirjaimellisesti käyntikortti. Millainenhan mielikuva kävijälle jää satamavarastojen ja paperitehtaan kupeessa sijaitsevasta Kotkan pysäkistä, jossa ainoa palvelu painettu aikatauluyhdistelmä. Bussiyhtiöt ovat vahvistaneet ässiään kiitettävästi. Ainakin pääreitillä Helsingin ja Kotkan välillä vuoromäärät ovat lisääntyneet, matka-ajat lyhentynyt, hinnat halvenneet, kalusto parantunut. Kotkalaiset ovat kiittäneet käyttämällä Helsingin busseja enemmän. Nyt olisi Kotkan kaupungin vuoro vahvistaa positiivista kierrettä ja vetää junaliikenne siihen mukaan. Kantasatamassa voi olla linja-autojenkin tulevaisuus, mutta ei esitetyssä paikassa vaan lähempänä asutusta ja junaseisaketta. Mitään megalomaanista rakennusta ei tarvita, mutta kunnon edellytykset palvelujen ja käyntikortiksi kelpaavan matkaelämyksen synnylle. Kirjoittaja on Kymen Sanomien yhteiskuntatoimittaja. seppo.hakkinen@kymensanomat.fi Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/05/27/Kolumni%3A%20Maantien%20%C3%A4ss%C3%A4%20eksyksiss%C3%A4/2017322293919/68