Kymen Sanomat: Kolumni: III Armo talouteen Armottomia olivat menot. Ei kukaan ole ihan laho, muttei talouskasvun ideaa ole perusteltu ehdottoman totuudellisesti. Ihmiset silti ostivat sen, vaikka markkinat menivät jo. Ehkä muita vaihtoehtofaktoja ei ollut jäljellä kuin rahan suhteellinen arvo jonka varaan laskea. Onko taloustiede uskonnon korviketta vai lähempänä taidetta? Oikeaa tiedettä se ei ole ollut (mikä ei vielä tee siitä valheellista). Ekonomian mysteeriin liittyy paradokseja. Marx oli sosialismin profeetta. Porvaristolla ei ollut omaa marxiaan, mutta yhtä hyvin olisi voinut ollakin. Wahlroos kelpaa esimerkiksi. Hänen näkökulmansa on loogisesti perusteltu. Sama pätee Marxiin, jonka esittämä kritiikki on yksityiskohtaisuudessaan ja loogisuudessaan ylittämätön. Heidän totuutensa ovat vastakkaisia toisilleen. Wahlroos näkee punaista nuoruutta katsoessaan, vaikka sieltä löytyisi vastauksia, joita pankkimaailma kaipaa yhtä kipeästi kuin filosofeeraava maisteri lainan langetessa. Tarvitaan molempien (kapitalismin ja sosialismin) periaatteiden hyödyntämistä, erilaisten talousjärjestelmien yhteensovittamista uudella tavalla. Perustulo tarjoaa ensiavun. Tämä on ihmiskäsitykseen liittyvä kysymys. Tekisivätkö ihmiset töitä, perinteisistä työn muodoista yrityksen pyörittämiseen, puhumattakaan tulevaisuuden toimenkuvista. Ehkä? Mitä tapahtuu, kun kassa on tyhjä. Olisiko Suomen tehtävänä perustulon tuominen maailmantalouteen. Hallitusohjelmaan kirjattua kokeilua voisi helposti jatkaa. Suurvaltojen liikkeethän ovat riippuvaisia myös pienistä valtioista. USA:n ja pohjoismaisten olosuhteiden eroavuuksia ei ole mahdollista ymmärtää tilastoja vertailemalla. Suomi voisi toimia uudisraivaajana ja tiennäyttäjänä maailmanmahdeille. Paavali puhui armotaloudesta. Sitäkään ei kukaan ansaitse, se vain annetaan. Antti Filppu Kirjoittaja on kulttuuriantropologi ja steinerpedagogi. Lue koko uutinen:

