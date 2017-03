Uutinen

Kymen Sanomat: Päätoimittajalta: Käärmeensikiöltä puuttuvat oikeudet Kyynelet kihoavat silmiin Matiaksen sanoista. Sanat osoittavat, että teko on vielä julmempi kuin miltä se näyttää. Kyseessä on kohtaus Kotkan kaupunginteatterin Ronja ryövärintyttärestä. Matias, ryöväripäällikkö, on juuri retuuttanut vangin linnakkeeseensa. Vanki on lapsi, Birk, toisen ryöväriklaanin perillinen. Kaikki Astrid Lindgreninsä lukeneet tai Kotkan teatterin tämän hetken hienoimman esityksen nähneet tietysti tietävät, että Ronja raivostuu isänsä teosta. Birk ja Ronja ovat ystäviä, vaikka kummankaan vanhemmat eivät sitä tiedä. Ystävyys on avannut Ronjan silmät, niin että hän ajattelee toisin kuin isä. Hän huutaa, että ihmisiä ei saa kohdella noin. Matias vastaa, että ei toki ihmisiä, mutta vanki onkin käärmeensikiö. Näytelmän repliikki osoittaa havainnollisesti, miten ihmiset oikeuttavat väärät tekonsa. Juuri siksi se vihlaisee, että se on pelottavan totta myös näyttämön ulkopuolisessa maailmassa. Näin syntyy vihapuhe. Näin riistetään ihmisarvo. Näin ruokitaan rasismia. Matias hyvinkin on kannattavinaan ihmisoikeuksia. Ehkä hän tietää, että ihmisoikeudet ovat universaaleja ja luovuttamattomia. Ehkä hän sisimmässään tuntee, että ne kuuluvat kaikille taustasta riippumatta. Niinpä hän määrittelee käsitteen uudestaan. Ne, jotka eivät ole omaa väkeä, eivät myöskään täytä ihmisen kriteereitä. Jos käärmeensikiötä kohtelee kaltoin, ei syyllisty rikkomukseen. Käärmeensikiöhän pitääkin tuhota. Uudelleen nimeäminen on käypä konsti rikkoa perustavanlaatuisia sääntöjä näennäisen kunniallisesti. Helpoimmin uudelleen nimeämisestä suoriutuu lisäämällä termin eteen kaksi sanaa: niin sanottu. Menetelmän tehokkuutta voi testata: niin sanottu turvapaikanhakija, niin sanottu nainen, niin sanottu mies, niin sanottu oikeuslaitos, niin sanottu loukkaus, niin sanottu todiste... Kaikki muuttuvat epäilyttäviksi. Vaikeampaa mutta tehokkaampaa halveksuntaa, mollaamista ja mitätöintiä on keksiä termi, josta alkuperäinen — positiivinen tai neutraali — nimitys ei kuulla läpi. Maahanmuutto- ja pakolaiskeskusteluun on ujutettu sana maahantunkeutuja. Tietenkin tunkeutujia vastaan pitää taistella. Jo vuosia sitten monen puheissa terveyskeskus muuttui arvauskeskukseksi. Kun mitätöintinimeä tyrkyttää asiakeskusteluun, perusteluja ei enää tarvita. Kun poliittisesta vastustajasta puhuu pelkillä mollauksilla, mollaukset varastavat huomion, eikä keskusteluun ole mahdollisuutta. Käärmeensikiö toimii. Lindgreninsä lukeneet ja teatterissa käyneet tietävät, että tarina päättyy onnellisesti. Matiaskin muuttuu. Ehkä hän ei olisi ihan päässyt juuri vietetyn rasisminvastaisen viikon pääpuhujaksi, mutta paikkaansa maailmassa etsivät naapurit lakkaavat olemasta hänelle pois ajettavia vihollisia. Ehkä he eivät oikeasti koskaan olleetkaan niitä. Päivi Taussi Kirjoittaja on Kymen Sanomien vastaava päätoimittaja. Lue koko uutinen:

