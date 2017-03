Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Tee se itse: valeuutinen Nuorten itsemurhapeli: tosi juttu vai urbaanilegenda? Vai urbaaniegenda, joka jossain vaiheessa muuttui todeksi? Kymen Sanomatkin kertoi pelistä nettisivuillaan. Tiedon alkuperäiselle lähteelle on ehkä mahdoton päästä. Kohta tosiasioita voi olla vielä vaikeampi erottaa vääristellyistä. Oletko jo tutustunut vaikkapa Face2Faceen? Se on ohjelma joka kaappaa ihmisen kasvot videolta, ja pistää hänet sitten sanomaan ihan mitä ohjelman haltija haluaa. Vaikka kotikoneelta ja -sohvalta käsin. Ensin otetaan vähän videota ja sitten näyttelijä. Näyttelijä puhuu ja ilmehtii sen, mitä haluaa videolla olevan tyypin sanovan. Ja voilà: tämä tottelee. Omalla äänellään, luontevin ilmein, reaaliajassa. Youtubesta löytyy esittelypätkiä. Kohta kenet tahansa saa myös sanomaan mitä itse haluaa. Kunhan ostaa Adoben Photoshop for audio -ohjelman. Tämä kammotus kulkee nimellä VoCo. Siitäkin löytyy esittelypätkiä youtubesta. Esimerkiksi sellainen, jolla innosta kiljahteleva esittelijä näyttää yhtä innostuneelle yleisölle, kuinka ”tähän vain kirjoitetaan lauseita, ja sitten henkilö sanoo ne. Taikaa!” Ohjelman kehittäjät vakuuttavat, että ne on suunniteltu vain kaupallisiin tarkoituksiin. Joopa joo. Tyhmempikin keksii liudan ihan toisenlaisia käyttötarkoituksia. Ja jänskiä seurauksia. Videoitahan löytyy liki kaikista, huippupoliitikosta enemmän kuin naapurin taviksista. Toistaiseksi tämmöiset teknologiat ovat eläneet lähinnä salaliittoteorioissa. Esimerkiksi siinä, etteivät matkustajien puhelut American Airlinesin lennolta 77 olleet oikeita vaan digitaalisesti tekaistuja — siltä lennolta siis, joka matkasi osumaan Pentagoniin syyskuussa 2001. Mietityttää kuitenkin, kuinka asioita voi jatkossa todistaa tosiksi. Voiko ihminen uskoa vain siihen, mitä itse livenä todistaa? Entä kuinka vakuuttaa muut siitä, että minä kuulin mitä tämä ihminen sanoi — eikä se ole sitä, mitä tilanteesta taltioitu video näyttää? Piia Kaskinen Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

