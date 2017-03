Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Kevät rinnuksilla Jonkin aikaa sitten eräs sosiaalisen median sivusto toitotti minulle heti aamutuimaan, että tänään on kevätpäiväntasaus. ”Toivottavasti sinulla on hyvä kevät!”, iloitsi somesivu, samalla kun kurkin kaihtimien välistä ankean sateista aamua kahvimuki kädessä. Sunnuntaina puolestaan kevät heittää ämpärillisen jäävettä niskaan kesäaikaan siirryttäessä. Itselle sattuu vielä sopivasti työvuoro kyseiselle aamulle, jotta siirtymä ei varmasti jää huomaamatta. Sääli, etten ole maanviljelijä. Olisi hyvä hetki varmasti haudata jotain peltoon. Esimerkiksi siemenperunat, ohrat tai hyvä yöunien rytmi. Kevät on pirullista aikaa. Se muistuttaa ylipirteän jumppaohjaajan energialla siitä, että nyt luonto herää, kaikki kasvaa ja energia täyttää maan. Mistähän sitä energiaa saisi tähänkin turpeaan kehoon? Kevät muistuttaa, että taas on kuukausia kulunut. Samalla herää lievästi paha omatunto siitä, miten on jälleen oman aikansa käyttänyt. Useimmiten, ainakaan omasta mielestä, omat hommat eivät ole edistyneet riittävän nopeasti tai sitten eivät ollenkaan. Kevään korvalla onkin helppoa joko pistää syyllisyyden riipiessä rintaa kohellusvaihde päälle tai lyödä hanskat turhautuneena naulaan. Toisaalta alkujärkytyksestä toivuttua kevät on ihan mukavaa aikaa. Kesä ei ole vielä tullut, mutta ulkona tarkenee jo yhdellä villapaidalla. Keväinen aurinko paistaa, joten silmille voi laittaa aurinkolasit myös sisätiloissa. Silloin ei näe niin helposti pinnoille kertynyttä pölyä tai ikkunoiden likaisuutta. Harrasteautot haetaan talleista ja pian jossain jymisee V8-moottorin iloinen soundi. Pihalla voi jälleen grillata ja tuntea, kuinka kolesteroli sitoutuu verisuonien seinämiin. Kevään edetessä voi viedä omia projektejaan eteenpäin tai jopa saada niitä valmiiksi ennen pakollisia kesärutiineja. Ja jos omat projektit ei edelleenkään nappaa, voi hyvällä omallatunnolla todeta, että niitä ”katsellaan sitten syksymmällä”. Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/03/23/Kolumni%3A%20Kev%C3%A4t%20rinnuksilla/2017322049977/68