Kymen Sanomat: Kolumni: Ryssän mannekiini Isoisäni Erkki Tuomasen täpärä pelastuminen sodassa on yllättävä tarina. Tänä maailmanaikana, jolloin pelottavan moni tekee pesäeroa meidän ja ”muiden” välille, sen kertominen on erityisen tärkeää. Hieman päälle parikymppinen isänisäni haavoittui vaikeasti jatkosodassa kesällä 1944 ja jäi vihollislinjojen taakse henkitoreissaan. Seulaksi ammuttu oikea käsi oli ehditty sitoa, mutta oman joukkorykmentin miehet uskoivat tajuttoman Tuomasen menehtyneen. Hän kuitenkin heräsi myöhemmin yksin, ilman tuntolevyään. Taistelun äänet olivat vaienneet. Pappa kitui usean päivän janoissaan ja tuskaisena odottaen armahtavaa kuolemaa. Ase oli pudonnut lähistölle, mutta yrityksistä huolimatta kärsivä isoisä ei jaksanut raahautua sen luo. Neljän päivän kuluttua venäläiset löysivät hourailevan, hädin tuskin elossa viruvan, veren ja ulosteiden tahriman miehen. He näkivät hänessä vihollisen sijaan ihmisen. Paarit kyhättiin miten kuten ja Tuomanen siirrettiin kenttäsairaalaan. Oikeaan käteen oli muodostunut kuolio, joten se oli amputoitava. Venäläinen lääkäri pelasti sillä päätöksellä hänen henkensä. Isoisä siirrettiin vankisairaalaan ja sodan päätyttyä palautettiin Suomeen, jossa hänet oli jo ehditty siunata kaatuneena. Harva on päässyt katsomaan omaa hautakiveään. Vaikka pappa kutsui itseään leikkimielisesti ryssän mannekiiniksi, mitään venäläisvihaa hän ei koskaan osoittanut. Olihan hän hengissä heidän ansiostaan. Kenties sodan tapahtumien vuoksi hän suhtautui elinaikanaan kaikkiin ihmisiin rauhallisen kunnioittavasti ja ilman ennakkoluuloja. Nykypäivänä uskoisin häntä kutsuttavan suvakiksi. Isoisäni tarina on tärkeä osa omaa historiaani. Ilman häntä ei minuakaan olisi. Se on myös merkittävä kertomus ihmisyydestä ja inhimillisyydestä. ”Muita” ei ole olemassakaan. On vain meitä. Essi Kesti Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/03/22/Kolumni%3A%20Ryss%C3%A4n%20mannekiini/2017322038696/68