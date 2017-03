Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Kun 15 000 kilometriä ei ole este Yksi ystäväni on ollut nyt noin puoli vuotta viettämässä niin sanottua välivuotta Australiassa. Muutama viikko sitten kyseinen ystävä kävi viettämässä pari viikkoa Suomessa ja lähti takaisin Australiaan, suunnitelmanaan palata vasta loppukesästä. Tämä sai minut ajattelemaan, kuinka hienoa on, että nykyaikana on kaikki netin välityksellä toimivat sovellukset, kuten vaikkapa Whatsapp, Snapchat, Facebook, Messenger ja Skype. Niistä toisen kuulumiset näkee heti reaaliaikaisesti, vaikka toinen olisikin toisella puolella maapalloa. Ne myös mahdollistavat hyvin eläväisen viestinnän, kuvien ja videoklippien kautta. Aikaero toki vaikuttaa, esimerkiksi Australian ja Suomen aikaero on tällä hetkellä 9 tuntia, jolloin päivärytmi on täysin eri, ja esimerkiksi videopuhelut ovat vähän hankalampia järjestää, mutta tuo nyt on aika mitätön miinus, kun yhteyden pito kuitenkin muutoin on helppoa ihan päivittäin. Toisin olisi jos yhteydenpito rajoittuisi vain esimerkiksi kirjeisiin. Eli tosiaan, vaikka lähtisi pitkäksi aikaa maailmalle, ei kotimaan ihmissuhteiden tarvitse olla jäähyllä sen aikaa. Tämä jo kulunut puoli vuotta ei minusta tunnu ollenkaan siltä että kyseinen ystävä olisi ollut niin kauan pois ja niin kaukana, sillä tavallaan olemme viestittelyn kautta olleet niin sanotusti henkisesti läsnä toisillemme koko ajan. Ja tästä päästäänkin myös toiseen pointtiin, sillä vaikka puhelimen ja netin välityksellä on nykyisin todella helppo pitää yhteyttä kaukana oleviin ihmisiin, olisi syytä muistaa olla henkisesti läsnä myös niille ihmisille jotka ovat fyysisesti läsnä. Oman puhelimen maailmaan on vähän liiankin helppo kadota, mutta sitä ei saisi tapahtua liiaksi, sillä ruudun kautta viestiminen ei kuitenkaan korvaa ihmisten kohtaamista livenä. Kirjoittaja opiskelee Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa. Lue koko uutinen:

